Экономика

14:08 13.08.2021

Цена аренды жилья накануне учебного года в городах-миллионниках выросла на 2-5% – OLX

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Цена аренды жилья накануне учебного года в городах-миллионниках выросла на 2-5% – OLX

Стоимость аренды квартир в Киеве, Харькове, Днепре в августе 2021 года возросла в среднем на 3% по сравнению с весной, в Одессе – на 5%, во Львове – на 2%, свидетельствует аналитика "OLX Недвижимость".

"Если в прошлом году, после первого локдауна и до осени, цены на аренду недвижимости в столице снизились на 6-9%, то в 2021-м ситуация иная: цены на жилье растут. По сравнению с апрелем долгосрочная аренда в Киеве подорожала на 3%", – сообщается в пресс-релизе OLX.

По данным сервиса, в Киеве зафиксирован наибольший перепад цен на аренду квартир. Средние цены на однокомнатные квартиры в столице варьируются в среднем от 7 тыс. грн до 16 тыс. грн, на двухкомнатные – 8-30 тыс. грн, трехкомнатные – 11-55,7 тыс. грн. Наивысшие показатели сохраняют квартиры в Печерском районе. При этом самые низкие цены на аренду квартир сохраняются в Деснянском районе: 7 тыс. грн – однокомнатные, 8 тыс. грн – двухкомнатные, 11 тыс. грн – трехкомнатные.

Согласно аналитическим данным, в Харькове самое дешевое арендное жилье предлагают в Индустриальном, Немышлянском, Новобаварском и Московском районах, где цены на однокомнатные квартиры составляют 5-5,5 тыс. грн, двухкомнатные – 6-7 тыс. грн, трехкомнатные – 7-9 тыс. грн. При этом самые высокие цены сохраняются в Шевченковском районе - в среднем на 50% выше, чем в отдаленных жилмассивах.

В Днепре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 5-8 тыс. грн, двухкомнатной– 6-12 тыс. грн, трехкомнатной – 7-13 тыс. грн. Самые низкие цены зафиксированы в Самарском районе: 4, 5 и 8 тыс. грн соответственно.

По данным OLX, во Львове наблюдается наименьшая разница стоимости аренды между квартирами в центральных и отдаленных районах. Так, цены на аренду однокомнатной квартиры варьируются в пределах 7-8 тыс. грн, двухкомнатной – 8-10 тыс. грн, трехкомнатной – 8,5-12,5 тыс. грн.

Как отмечают в компании, в Одессе зафиксированы самые низкие цены долгосрочной аренды среди городов-миллионников. Это связано со спадом туристического сезона. Так, средние цены на аренду однокомнатной квартиры составляют 5,5-7 тыс. грн, двухкомнатной – 6-8,5 тыс. грн, трехкомнатной – 7-9,5 тыс. грн.

При этом по мере приближенности к морю цены в Одессе увеличиваются: арендовать одно-, двух- и трехкомнатную квартиру в Приморском районе можно за 8,5 тыс., 12 тыс. и 19,3 тыс. грн соответственно.

Теги: #недвижимость #olx #аренда #цена
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