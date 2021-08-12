Экономика

21:10 12.08.2021

Минсельхоз США резко, до 72,5 млн т, снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году

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Минсельхоз США резко, до 72,5 млн т, снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году

Минсельхоз США резко, с 85 млн до 72,5 млн тонн, снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году, следует из августовского обзора ведомства.

Прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2022 гг.) снижен до 35 млн тонн с прежних 40 млн тонн. Меньше, чем в июле, прогнозируются и переходящие запасы (на 1 июля 2022 года) - 9,98 млн тонн против 15,03 млн тонн.

Как поясняется в документе, прогноз ухудшен из-за сокращения производства озимой пшеницы, что лишь незначительно компенсируется увеличением сбора яровой пшеницы. При этом в обзоре упоминаются уточненные данные по сохранившимся посевам озимых культур и снижение урожайности в этом году.

В то же время Минсельхоз США незначительно увеличил прогноз сбора фуражного зерна в РФ - до 41,9 млн тонн с 41,65 млн тонн по июльской оценке. Прогноз экспорта повышен до 10,15 млн тонн с 9,75 млн тонн соответственно. Оценка переходящих запасов не изменилась - 1,82 млн тонн.

Прогноз по сбору кукурузы повышен существеннее - до 16,5 млн тонн с 15,4 млн тонн месяцем ранее. Оценка экспорта улучшилась до 5 млн тонн с 4,4 млн тонн. Прогноз переходящих запасов не изменился - 0,69 млн тонн.

По августовскому прогнозу Минсельхоза США, мировой сбор пшеницы составит 776,91 млн тонн (792,4 млн тонн по прогнозу в июле), фуражного зерна - 1 млрд 484,4 млн тонн (1 млрд 496,8 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 186,12 млн тонн (1 млрд 194,8 млн тонн).

Теги: #сша #россия #пшеница #прогноз
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