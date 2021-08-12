Украина за 7 мес. сократила экспорт электроэнергии на 24,1%
Украина в январе-июле 2021 года снизила экспорт электроэнергии на 24,1% (на 678,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2 млрд 131,2 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в частности, поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии снизились на 16,6% (на 295,2 млн кВт-ч) – до 1 млрд 779,2 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Польшу уменьшились на 39,8% (на 353,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 534,1 млн кВт-ч.
Экспорт электроэнергии в Молдову сократился на 13,2% (на 17,2 млн кВт-ч) – до 113 млн кВт-ч.
В Беларусь и РФ поставки в январе-июле 2021 не осуществлялись (против 12 млн кВт-ч – в Беларусь за 7 мес.-2020).
В июле-2021 украинский экспорт электроэнергии составил 366,3 млн кВт-ч, что в 2,8 раза больше, чем в июле-2020 (133 млн кВт-ч).
Кроме того, Украина в январе-июле 2021 года снизила импорт электроэнергии на 44,5% (на 791 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 987,3 млн кВт-ч. В т.ч. из Беларуси поставлено 522,6 млн кВт-ч, Словакии – 258,4 млн кВт-ч, России – 101,9 млн кВт-ч, Венгрии – 66,4 млн кВт-ч, Румынии – 38 млн кВт-ч.
В июле-2021 импорт электроэнергии составил 1,2 млн кВт-ч против 21,8 млн кВт-ч в июле-2020.
В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за семь месяцев из РФ импортировано 32,9 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,6 млн кВт-ч.
Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 0,2 млн кВт-ч, из Беларуси – 9,7 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,4 млн кВт-ч, в Польшу – 8,5 млн кВт-ч.
Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 715,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 754,1 млн кВт-ч. Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на $97,937 млн) – до $280,831 млн.
Структура экспорта электроэнергии в январе-июле 2020 и 2021гг.:
|Страны
|7 мес-2020
|7 мес-2021
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|1 206,853
|976,749
|-230,104
|-19,1
|Словакия
|2,385
|153,423
|151,038
|+64,3 раза
|Румыния
|569,947
|353,861
|-216,086
|-37,9
|Польша
|887,989
|534,143
|-353,846
|-39,8
|Молдова
|130,252
|113,006
|-17,246
|-13,2
|Беларусь
|12,000
|0,0
|-12,000
|-100,0
|Россия
|0,0
|0,0
|---
|---
|Всего
|2 809,426
|2 131,182
|-678,244
|-24,1
Структура импорта электроэнергии в январе-июле 2020 и 2021гг.:
|Страны
|7 мес-2020
|7 мес-2021
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|445,031
|66,449
|-378,582
|-85,1
|Словакия
|1 044,046
|258,352
|-785,694
|-75,3
|Румыния
|83,572
|38,040
|-45,532
|-54,5
|Польша
|0,0
|0,0
|---
|---
|Молдова
|0,0
|0,0
|---
|---
|Беларусь
|152,308
|522,612
|370,304
|3,4 раза
|Россия
|53,399
|101,888
|48,489
|90,8
|Всего
|1 778,356
|987,341
|-791,015
|-44,5
Данные: "Укрэнерго"