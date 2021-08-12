Украина за 7 мес. сократила экспорт электроэнергии на 24,1%

Украина в январе-июле 2021 года снизила экспорт электроэнергии на 24,1% (на 678,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2 млрд 131,2 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в частности, поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии снизились на 16,6% (на 295,2 млн кВт-ч) – до 1 млрд 779,2 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу уменьшились на 39,8% (на 353,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 534,1 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову сократился на 13,2% (на 17,2 млн кВт-ч) – до 113 млн кВт-ч.

В Беларусь и РФ поставки в январе-июле 2021 не осуществлялись (против 12 млн кВт-ч – в Беларусь за 7 мес.-2020).

В июле-2021 украинский экспорт электроэнергии составил 366,3 млн кВт-ч, что в 2,8 раза больше, чем в июле-2020 (133 млн кВт-ч).

Кроме того, Украина в январе-июле 2021 года снизила импорт электроэнергии на 44,5% (на 791 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 987,3 млн кВт-ч. В т.ч. из Беларуси поставлено 522,6 млн кВт-ч, Словакии – 258,4 млн кВт-ч, России – 101,9 млн кВт-ч, Венгрии – 66,4 млн кВт-ч, Румынии – 38 млн кВт-ч.

В июле-2021 импорт электроэнергии составил 1,2 млн кВт-ч против 21,8 млн кВт-ч в июле-2020.

В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за семь месяцев из РФ импортировано 32,9 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,6 млн кВт-ч.

Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 0,2 млн кВт-ч, из Беларуси – 9,7 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,4 млн кВт-ч, в Польшу – 8,5 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 715,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 754,1 млн кВт-ч. Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на $97,937 млн) – до $280,831 млн.



Структура экспорта электроэнергии в январе-июле 2020 и 2021гг.:

Страны 7 мес-2020 7 мес-2021 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 1 206,853 976,749 -230,104 -19,1 Словакия 2,385 153,423 151,038 +64,3 раза Румыния 569,947 353,861 -216,086 -37,9 Польша 887,989 534,143 -353,846 -39,8 Молдова 130,252 113,006 -17,246 -13,2 Беларусь 12,000 0,0 -12,000 -100,0 Россия 0,0 0,0 --- --- Всего 2 809,426 2 131,182 -678,244 -24,1



Структура импорта электроэнергии в январе-июле 2020 и 2021гг.:

Страны 7 мес-2020 7 мес-2021 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 445,031 66,449 -378,582 -85,1 Словакия 1 044,046 258,352 -785,694 -75,3 Румыния 83,572 38,040 -45,532 -54,5 Польша 0,0 0,0 --- --- Молдова 0,0 0,0 --- --- Беларусь 152,308 522,612 370,304 3,4 раза Россия 53,399 101,888 48,489 90,8 Всего 1 778,356 987,341 -791,015 -44,5

Данные: "Укрэнерго"