Экономика

15:20 12.08.2021

Новое руководство "Укрзализныци" должно пересмотреть долгосрочные контракты на аренду грузовых вагонов - Лещенко

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Новое руководство "Укрзализныци" должно пересмотреть долгосрочные контракты на аренду грузовых вагонов - Лещенко

Новое руководство АО "Укрзализныця" (УЗ) должно пересмотреть условия долгосрочных контрактов на аренду грузовых вагонов, заключенные УЗ в период работы экс-главы Владимира Жмака, считает член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

"Контракты УЗ с "Метинвестом" имени Жмака-Ираклия (Ираклий Эзугбая - экс-директор УЗ по коммерческой работе и логистике – ИФ) накладывают огромные штрафы на УЗ. Почему они подписали такие контракты на три года с такими условиями, не получив санкции от набсовета, должны разбираться правоохранители. Но контракты действующие, и поэтому вагоны идут "Метинвесту", чтобы избежать штрафов", - пояснил он в ходе дискуссии в Facebook ситуацию, сложившуюся с отсутствием свободных к подаче полувагонов.

Он также заявил, что "пересмотр контрактов должен стать задачей для нового и.о. главы правления УЗ".

Ранее в СМИ появилась информация, что в связи с уменьшением количества рабочего парка полувагонов, с вечера 8 августа филиал "Центр транспортной логистики" "Укрзализныци" запретил подачу под погрузку полувагонов компании, кроме как для обеспечения заявок по ранее заключенным долгосрочным контрактам.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" предложила рынку услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене, при этом по некоторым договорам арендная ставка была установлена значительно ниже рыночной - на уровне 480 грн/день.

В середине января 2021 года "Укрзализныця" завершила первые 13 долгосрочных контрактов по 60 тыс. вагоноотправок. Среди компаний, заключивших долгосрочные контракты с "Укрзализныцей", - "Метинвест-Шиппинг" и "ДТЭК Павлоградуголь".

Теги: #метинвест #укрзализныця #лещенко
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