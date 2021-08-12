Более 8 тыс. вагонов в последние 2 суток стояли без движения или задерживались на сети "Укрзализныци"

На сети "Укрзализныци" (УЗ) 10-11 августа находились 1237 брошенных грузовых вагонов в составе 28 поездов (задержки поездов составляли от 30 до 209 часов) и 6847 вагонов в составе 160 временно оставленных поездов (задержки - 12-72 часа), сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что наибольшее количество задержанных поездов - по Юго-Западной железной дороге: 2 817 вагонов в составе 66 поездов.

Ткачев также отметил, что из-за накопления вагонов и замедления продвижения поездов увеличилось невыполнение заявок по подаче вагонов под погрузку: на 10 августа не обеспечена по заявкам подача 1649 порожних вагонов.

Кроме того, замдиректора департамента УЗ рассказал, что сложная ситуация зафиксирована и с накоплением вагонов на иностыках Львовской железной дороги.

"Ужгород - 1 690 вагонов (суточная сдача по стыку – до 7 поездов или 322 вагона); Изов - 1 874 вагона (до 9 поездов или 432 вагона); Чоп - 884 вагона (до 4 поездов или 231 вагон в сутки); Батево - 694 вагона (до 5 поездов или 214 вагонов) и т.д. Планируется нормализовать ситуацию в течение ближайших пяти суток. Основная причина накопления - массовая отгрузка в направлении западных погранпереходов и увеличенный прием транзитных поездов с РЖД", - сообщил Ткачев.

По его словам, сложная ситуация с накоплением вагонов и на припортовых участках и стыках Одесской железной дороги.

"Временно задержанные поезда на Одесской железной дороге – 38 поездов или 1693 вагона; брошенные поезда - 7 поездов или 382 вагона… Растет накопление вагонов на стыке с Приднепровской и Юго-Западной желдорогами", - отметил он.

Как заявил замдиректора департамента коммерческой работы УЗ, основными причинами накопления вагонов по Одесской ж/д являются нехватка локомотивного парка и локомотивных бригад. Ежедневно отказ в выдаче - 25-30 локомотивов (причины 50/50%; нехватка локомотивов/отсутствие локомотивных бригад). Другие негативные факторы: рост пассажирских перевозок (грузовые локомотивы привлекаются для пассажирского движения); плановые ремонты на железнодорожной инфраструктуре (замена стрелочных переводов, ремонт верхнего строения пути и т. д.).

"Надеемся на нормализацию ситуации с перевозками в ближайшее время", - подытожил Ткачев.

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1466942330326615&id=100010325867613