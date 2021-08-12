Поступления от налога на прибыль в августе могут вырасти вдвое - Гетманцев

Поступления от налога на прибыль в августе 2021 года по сравнению с августом-2020 могут вырасти вдвое, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"На 214,5% (37,1 млрд грн) было больше начислено в текущем месяце налога на прибыль по сравнению с прошлогодним показателем. Кроме этого, по прогнозам в августе налогоплательщиками будет уплачено вдвое больше год к году налога на прибыль (35,3 млрд грн)", – написал он в Телеграм-канале в четверг.

При этом он подчеркнул, что рост поступлений не связан с уплатой налога авансом.

"Никакой уплаты налога на прибыль наперед. Никаких звонков налогоплательщикам с просьбами перечислить в бюджет деньги. Просто детенизация", – подчеркнул нардеп.