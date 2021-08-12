Средняя стоимость частных домов в Украине на начало июля составляла $474,7/кв. м - ГИС "Увекон"

Средняя стоимость частных домов в Украине в течение 2021 года в долларовом эквиваленте остается стабильной и на начало июля составляет $474,7/кв. м, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" партнер по развитию бизнеса компании "Увекон" Александр Коробко.

"С начала 2021 года ценовая ситуация на рынке частных домов имела два ключевых колебания. Если в марте 2021 средние цены увеличились на 5,6% - до $496,1/кв. м, то в июне произошло снижение стоимости частных усадеб в среднем на 4,8% - до $474,7/кв.м", - сообщил Коробко, опираясь на проведенное в первом полугодии 2021 года исследование ГИС "Увекон".

Эксперт сообщил, что более 65% всего предложения приходится на домовладения площадью до 100 кв. м, около 45% - на дома площадью от 100 до 300 кв. м и менее 5% в большие дома площадью от 300 до 600 кв.м.

По словам Коробко, самая низкая стоимость частных домов зафиксирована в Тернопольской области - $278,5/кв. м. Самые дорогие дома предлагались в Киеве и ближайшем пригороде со средней ценой $1379 за кв. м.

В Одессе средняя стоимость квадратного метра в частных домовладениях $992,2, в Харькове - $737,4, во Львове - $797,1.

В других областных городах ценовая ситуация следующая: в Виннице частные дома стоят в среднем $590,7 за кв. м, Херсоне - $582,7/кв. м, Черновцах - $553,7/кв. м, Днепре - $539,8/кв. м, Полтаве - $518,8/кв. м, Ивано-Франковске - $495,9/кв. м, Запорожье - $492,6/кв. м, Луцке - $475/кв. м и и Тернополе - $413,3/кв.м.

В целом же в указанных регионах (с учетом областных центров) ценовая ситуация такова:

Винницкая область - стоимость частных домов составляет $406,5/кв. м,

Волынская область - $310,8/кв. м,

Днепропетровская область - $345,4/кв. м,

Запорожская область - $323,9/кв. м,

Ивано-Франковская область - $391,9/кв. м,

Львовская область - $422,6/кв. м,

Одесская область - $690,4/кв. м,

Полтавская область - $313,2/кв.м,

Харьковская область - $442,3/кв. м,

Херсонская область - $437,5/кв. м,

Черновицкая область - $390,2/кв. м.

В свою очередь Владимир Шалаев, генеральный директор группы компаний "Увекон", считает, что сегмент частных домов находится почти на пиковых ценовых показателях, соответствующих платежеспособному спросу.

"Проведенное исследование показывает, что стоимость частных домов, независимо от их площади или региона, находится почти на пиковых ценовых показателях. Спрос и предложение на частные дома достаточно сбалансированы, никакого ажиотажа на рынке не происходит ", - сообщил эксперт.

Согласно прогнозу Шалаева, ценовые колебания могут быть ощутимее в сентябре-октябре, когда начнется активный сезон. Однако вполне вероятно, что в конце декабря цена может несколько снизиться, вернувшись к показателям июня.

При условии относительной экономической и эпидемической стабильности стоимость частных домов по итогам года может остаться неизменной с незначительными колебаниями в зависимости от региона, места расположения, площади, удобного транспортного сообщения, качества коммуникаций и т.п.

"Наибольший спрос ожидается на небольшие дома площадью до 100-150 кв. м, соответственно, стоимость домов большой площади по всем признакам будет медленно снижаться. С сентября по декабрь 2021 ценовые колебания вряд ли превысят 2-3%. В ближайшие 3-6 месяцев стремительный рост цен в сегменте частных домов маловероятен ", - считает Шалаев.

Исследование ГИС "Увекон" охватывает все регионы страны (кроме Республики Крым и части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Данные собраны за период с января по июнь 2021 включительно (на основе опубликованных объявлений о продаже). Среднее ежемесячное количество домовладений, выставленных на продажу, - 49979, площадью от 80 до более 600 кв. м. Анализировались объекты, введенные в эксплуатацию.

Созданная в 1992 году "Увекон" - сетевая группа оценочных и консалтинговых компаний, информационное обеспечение оценки происходит благодаря созданному в 2007 Информационно-аналитическому центру исследований рынка недвижимости.