Экономика

19:44 11.08.2021

Порошенко выступил за возвращение субсидий 4 млн украинцев в свете роста коммунальных тарифов

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Порошенко выступил за возвращение субсидий 4 млн украинцев в свете роста коммунальных тарифов

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отмечает, что потеря возможность получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг четырьмя миллионами украинских семей больно ударит по незащищенным украинцам осенью текущего года, когда начнется отопительный сезон, сообщается на сайте политсилы в среду.

"Что мы делали в свое время? Использовали субсидии… Для этого не надо было никаких документов, бумажной волокиты. Просто даешь заявку - и тебе выделяют деньги… К этому были привлечены 7 млн домохозяйств в Украине… Сейчас вместо 7 млн осталось менее 3 млн. 4 млн остались с глазу на глаз со своими проблемами", - сказал Порошенко в интервью на телеканале "Думская".

Политик отметил, что предусмотренные на субсидии средства сокращены действующей властью более чем в два раза и уже использованы на 85%. "А чем покрыть вторую половину года? На кого они хотели переложить ответственность? На местные органы власти. Пусть мэры отвечают. Это еще и разрушает децентрализацию", - отметил он.

"Мы готовы подсказать, поделиться опытом, что мы делали с 2014 по 2019 годы. Резко увеличить средства на субсидии - позиция первая. Позиция вторая - мы обеспечили импорт газа из Европы", - сказал Порошенко.

Теги: #евросолидарность #субсидии
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