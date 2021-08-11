Экономика

17:18 11.08.2021

Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии экономической безопасности до 2025 года

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии экономической безопасности до 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года", сообщает пресс-служба главы государства в среду.

"В Стратегии отмечено, что национальные интересы Украины - это устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что согласно документу, стратегический курс в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления: развитие и безопасность.

Кроме того, сообщается, что в сфере безопасности направлении важное место занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией части территории Украины.

"Так, в Стратегии отмечается, что разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием Российской Федерации и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика приводит к недовольству властью, трудовой миграции, социальное напряжение в обществе и подрывает доверие к власти", - подчеркивают в Офисе президента.

Там уточняют, что при этом широко используются экономические инструменты воздействия, к которым относятся, например, санкции в отношении украинских товаров и услуг и использование влияния на другие государства с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины.

"Стратегия также учитывает основные вызовы и угрозы в сфере экономической, финансовой, производственной, внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасности государства", - сообщают в ОП.

Отмечается, что среди задач Стратегии - обеспечение устойчивости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранение и развитие экономической мощи страны, а также обеспечение экономической независимости Украины и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичной сфере.

"Стратегия предполагает соблюдение критических пределов и целевых ориентиров в основных составляющих экономической безопасности страны. Должен происходить постоянный мониторинг уровня этих критических пределов и должны не допускаться решения, которые будут приводить к выходу индикаторов экономической безопасности за эти пределы", - подчеркивают в Офисе главы государства.

Там добавляют, что следствием реализации Стратегии должно стать, в частности, создание устойчивой, конкурентоспособной, социально ответственной рыночной экономики и условий для опережающего развитие научно-технического потенциала страны, устойчивого наращивания национального богатства и факторов производства; достижение Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, уровня жизни населения, присущего экономически развитым странам.

"Украина должна занять в мировом разделении труда место, которое соответствует ее естественным, трудовым и интеллектуальным ресурсам, экономическому и геополитическому потенциалу", - резюмируют в ОП.

Теги: #снбо #экономическая_безопасность
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