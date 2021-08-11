Экономика

17:12 11.08.2021

"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

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"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

АО "Укрзализныця" (УЗ) в дальнейшем планирует закупать импортные вагоны, чтобы усилить конкуренцию и помочь Крюковскому вагоностроительному заводу (КВСЗ) подтянуться до европейского уровня, заявил новый и.о. председателя правления УЗ Александр Камышин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Таким образом, "Укрзализныця" получит более качественные вагоны по лучшей цене, а КВСЗ – существенно улучшит ассортимент и расширит рынок сбыта собственной продукции", - сказал он.

Камышин отметил, что сегодня задачей для УЗ является "доехать на "Интерсити" до тех областных центров, которые еще не покрыты скоростным ж/д сообщением, обновить спальные вагоны и закупить новые вагоны".

"В далеко идущих планах – у нас с министром инфраструктуры Александром Кубраковым есть идея запустить в Украине капсульные вагоны. Это и абсолютно другой опыт для пассажиров – и понимание, куда нужно стремиться УЗ как компании. Но пока разве что в очень далеко идущих планах", - добавил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность советника министра инфраструктуры Александра Камышина.

До назначения советником с июня 2021 года в Министерстве инфраструктуры (в его фокусе работы - тарифная политика и ж/д инфраструктура) Камышин в период с 2009 по 2012 году руководил Карловским машиностроительным заводом. В 2012-2019 гг. работал в компании SCM в должности инвестиционного менеджера, члена набсовета транспортных холдингов группы СКМ. С начала 2020 года - управляющий партнер инвестиционной компании Fortior Capital.

Теги: #транспорт #камышин #укрзализныця #поезда
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