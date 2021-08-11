Экономика

15:59 11.08.2021

Кабмин назначил главой Госэнергонадзора техдиректора "Хмельницкоблэнерго"

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Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил технического директора АО "Хмельницкоблэнерго" Руслана Слободяна председателем Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор).

С 21 июля 2021 года и до настоящего времени временно исполняющим обязанности главы инспекции являлся экс-начальник управления Госэнергонадзора в Киевской области – главный государственный инспектор по энергетическому надзору в Киевской области Владимир Рубанка.

До этого врио главы Госэнергонадзора был первый замглавы инспекции Роман Боднар.

Конкурс на занятие должности главы Госэнергонадзора был объявлен Кабинетом министров с 8 июля 2021 года.

Государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики и теплоснабжения призван обеспечить контроль за техническим состоянием и эксплуатацией электрических станций, тепловых, теплоиспользуемых установок и сетей, а также энергетического оборудования. Кроме того, обеспечивается надзор за испытанием и ремонтом тепловых, теплоиспользуемых электроустановок и сетей и выполнением работ по их проектированию.

Теги: #госэнергонадзор #руководитель
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