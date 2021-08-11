ЕБА просит до предоставления разъяснений отказаться от применения штрафов за ошибки в налоговой отчетности иностранных компаний

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) просит до предоставления разъяснений отказаться от применения штрафов за ошибки в налоговой отчетности ставших на учет в Украине иностранных компаний, налоговые проверки по которым начались с 1 июля.

"Несмотря на целый ряд информационных писем Государственной налоговой службы, ключевой вопрос "что облагать?", к сожалению, остается без ответа до сих пор. ЕБА продолжает вести коммуникацию с налоговыми органами для получения ответов на эти и другие вопросы от бизнеса. В то же время мы ожидаем срочных действий со стороны правительства, Министерства финансов Украины и Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики по предоставлению методологических разъяснений введенных изменений", – указала ЕБА в пресс-релизе в среду.

Внесение изменений в налоговое законодательство для иностранных компаний и принятие закона №466-ІХ происходило второпях и без обсуждения с бизнесом, поэтому ассоциация настаивает на том, чтобы на законодательном уровне предусмотреть неприменение штрафных санкций за ошибки в составлении налоговой отчетности, как представительств, так и их иностранных компаний, заявили в ЕБА.

Как отметила ассоциация, среди неразрешенных вопросов также:

- как зарегистрировать иностранную компанию, которая не имеет постоянного представительства в Украине, но предоставляет услуги в сфере международных перевозок?

- как снять с регистрации иностранные представительства, зарегистрированные еще в 90-х и не ведущие деятельность давно?

- когда заработают электронные ключи для подачи налоговой отчетности для иностранных компаний?

- когда технически будет возможно передать остатки переплаченного налога на прибыль представительства на учет нерезидента в электронных карточках налогоплательщиков?

- как учитывать доходы, расходы и налог на прибыль для представительств и их иностранных компаний?

- как подать отчет по ТЦО 2020 года, если представительство уже утратило статус плательщика налога на прибыль?

ЕБА напомнила, что с 1 июля начались налоговые проверки иностранных компаний, которые стали на учет в Украине. При этом с 2021 года постоянные представительства нерезидентов исключены из перечня плательщиков налога на прибыль, взамен в него включены материнские компании или главные офисы таких представительств, а также нерезиденты, на которых возложена обязанность платить налог на прибыль предприятий.

"Для выполнения новых требований нерезиденты должны подать в контролирующие органы документы для их принятия на учет налоговыми органами Украины. Соответственно, у бизнеса возник ряд вопросов относительно практической реализации такого нововведения", – пояснила ассоциация.

"Как всегда, никакие изменения в налоговое законодательство не обходит тяжелая судьба поиска путей их реализации", – подчеркнула ЕБА.