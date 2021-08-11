Начато спецрасследование фактов хищения 90 млн грн "Городского коммерческого банка"
Следователи Национальной полиции начали специальное расследование по фактам хищения должностными лицами ПАО "Городской коммерческий банк" ("Citycommerce Bank") 90 млн грн, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.
"Экс-президент и председатель правления ПАО "Городской коммерческий банк" через подконтрольные им коммерческие структуры выводили активы финучреждения, которые в дальнейшем присваивали. Сейчас они скрываются от органов следствия и суда и объявлены в розыск", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Нацполиции.
В сообщении указывается, что следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции получили постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева, которым "предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывших топ-руководителей банка".
"Должностные лица банка в течение 2013-2014 годов выдавали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставляли кредиты для приобретения имущества, стоимость которого была значительно завышена. Таким образом, злоумышленники присвоили деньги вкладчиков финансового учреждения на сумму более 90 млн грн", - отмечают в Нацполиции.
Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.