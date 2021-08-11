Экономика

14:26 11.08.2021

Кабмин продлил действие увеличенных нормативов на жилкомуслуги для регионов, которые окажутся в "красной зоне"

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Кабмин продлил действие увеличенных нормативов на жилкомуслуги для регионов, которые окажутся в "красной зоне"

Кабинет министров Украины продлил действие увеличенных нормативов на жилищно-коммунальные услуги для регионов, которые окажутся в "красной зоне" эпидемиологической опасности.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Правительство приняло постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", которое обеспечивает применение увеличенных социальных норм для расчета субсидии на коммунальные услуги жителям тех регионов, которые окажутся в "красной зоне" карантина", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

"Если опять придется вводить жесткие карантинные ограничения в отдельных областях, люди в таких регионах автоматически, без дополнительных обращений, получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий", - говорится в сообщении.

Теги: #нормативы #жилкомуслуги #красная_зона
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