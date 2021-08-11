Экономика

13:09 11.08.2021

Застройщики будут уплачивать налоги на недвижимость за счет собственной сверхприбыли – первый вице-премьер

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Застройщики будут уплачивать налоги на недвижимость за счет собственной сверхприбыли – первый вице-премьер

При увеличении налогообложения продажи третьей и более квартир в течение года застройщики будут уплачивать налоги за счет собственной сверхприбыли, считает министр экономики Алексей Любченко.

"Цены на жилье с начала года без какого-либо повышения налогов выросли на 14%. То есть застройщики и при действующем налогообложении устанавливают для покупателей максимально возможную цену, а поэтому налоги они будут платить не за счет покупателей, ведь при дальнейшем повышении цен эти квартиры некому будет покупать. Налоги уплатят из собственной сверхприбыли", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, норма законопроекта №5600 ("ресурсный" законопроект) об увеличении налогообложения третьей и более продажи квартир в течение года не коснется рядовых граждан.

"Интересно посмотреть на рядового гражданина, который регулярно продает по три квартиры в год при средней зарплате в государстве на уровне 12-15 тыс. грн", – отметил он.

Любченко подчеркнул, что в обсуждении законопроекта принимают участие Федерация работодателей Украины, Европейская бизнес ассоциация и др.

Министр также указал, что в строительной сфере самый высокий процент теневой занятости в Украине.

Теги: #недвижимость #застройщики #любченко
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