Экономика

12:59 11.08.2021

Минэкономики пока не видит необходимости в регулировании розничных цен на автогаз - Любченко

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Минэкономики пока не видит необходимости в регулировании розничных цен на автогаз - Любченко

Министерство экономики Украины пока не видит необходимости в регулировании розничных цен на сжиженный углеводородный газ (LPG), как это происходит с бензином и дизтопливом, сообщил первый вице-премьер - глава ведомства Алексей Любченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, министерство внимательно отслеживает ресурсную и ценовую ситуацию на топливном рынке. В частности, влияние на рост цен на автогаз оказала недопоставка ресурса из-за смены поставщика нефтепродуктов "Роснефти" в Украину и пребывание в ремонте в течение июня Мозырского НПЗ (Беларусь).

В то же время Любченко привел данные системы электронного администрирования реализации топлива, согласно которым, уже в период с 1 июля по 1 августа остатки автогаза выросли с 457,5 млн куб. м до 726 млн куб. м, бензина – с 504,7 млн литров до 724 млн литров, дизтоплива – с 1365,7 млн литров до 1700 млн литров,

Как сообщалось, средние розничные цены на сжиженный газ (LPG) в Украине с начала июля выросли почти на 2 грн/литр, достигнув к 10 августа 17,35 грн/литр.

Причинами подорожания автогаза в июле-августе эксперты называют повышение мировых котировок на нефть, традиционный максимальный пиковый объем потребления LPG в августе, а также дефицит мощностей для его хранения в Украине.

Теги: #автогаз #цены #любченко
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