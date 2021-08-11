Экономика

11:22 11.08.2021

Госпродпотребслужба нуждается в усилении ответственности и управляемости – первый вице-премьер о ситуации со штрафом "Новой поште"

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Госпродпотребслужба нуждается в усилении ответственности и управляемости – первый вице-премьер о ситуации со штрафом "Новой поште"

Госпродпотребслужба нуждается в усилении ответственности и управляемости, считает первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, комментируя ситуацию со штрафом в 325 млн грн для компании "Новая пошта".

"Надо усилить управляемость и ответственность в системе Госпродпотребслужбы. Руководитель организации, в которой работает 30 тыс. сотрудников, должен проводить эффективную кадровую политику", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Ежедневная кропотливая работа - совещания, миссии, kpi для руководителей. Эта ситуация с "Новой поштой" противоречит вообще всяческой логике. Мера наказания должна соответствовать уровню нарушения. А здесь противоречия на противоречии. Это - нонсенс", – добавил Любченко.

По его словам, в настоящее время завершается служебная проверка относительно данного многомиллионного штрафа.

"Даже если бы не было огласки, мы это мониторим, и это было бы отменено, а виновные - привлечены к ответственности", – подчеркнул первый вице-премьер.

Как сообщалось, "Нова пошта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области за наложение необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждения посылки на 500 грн.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн – по 10% объема реализованной продукции компании за февраль и март 2021 года - по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.

В то же время в Минэкономики, комментируя ситуацию, подчеркнули, что закон о защите прав потребителей предусматривает за создание преград представителям Госпродпотребслужбы в проведении проверки штраф в размере от 1% до 10% стоимости продукции за предыдущий календарный месяц, но не менее 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. "Таким образом, суммы наложенных на ООО "Нова пошта" штрафов являются максимальными", – указало министерство.

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что возглавляемое ею ведомство отменит наложенные на группу компаний "Нова пошта" многомиллионные штрафы.

Теги: #госпродпотребслужба #любченко
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