Минэкономики Украины ожидает рост ВВП свыше 1% за 6 мес.-2021, рост в 4% по итогам года - первый вице-премьер

Министерство экономики Украины ожидает рост реального ВВП свыше 1% в январе-июне 2021 года, прогноз роста экономики страны по итогам года - 4%, сообщил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

"Ожидаем более 1% роста реального ВВП в первом полугодии, хотя в первом квартале у нас было проседание экономики на 2,2%. По году цель - 4% роста реального ВВП", – сказал Любченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее Минэкономики подтвердило рост ВВП Украины на 4,1% в 2021 году. Нацбанк ожидает роста на 3,8%.