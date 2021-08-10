Экономика

18:22 10.08.2021

Украина и США должны углубить энергетический диалог – Галущенко

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Украина и США должны углубить энергетический диалог – Галущенко

Украина и США должны углубить стратегический энергетический диалог, который позволит усилить сотрудничество с целью построения эффективной и устойчивой энергетической системы, ускорения процессов декарбонизации, повышения энергетической безопасности и развития взаимовыгодного партнерства в области ядерной энергетики.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго во вторник, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин и директором миссии USAID Джеймсом Хоупом в рамках подготовки визита президента Владимира Зеленского в США.

"Во время визита в Соединенные Штаты для нас важно обсудить перспективы углубления стратегического энергетического диалога. Этот вопрос тесно связано с климатическими изменениями и касается задач, которые мы ставим перед собой по декарбонизации через трансформацию энергетической отрасли и энергетической безопасности", - процитировала Галущенко пресс-служба Минэнерго.

Как он отметил, Украина в рамках Второго национально определенного вклада в Парижское соглашение поставила амбициозную цель сократить вредные выбросы по сравнению с 1990 годом на 65% до 2030 года. Основные задачи возлагаются на энергетическую отрасль, в частности сокращение тепловой генерации.

"Мы будем выводить устаревшие блоки тепловых электростанций, которые изношены на 90%. Вместе с синхронизацией с европейской системой ENTSO-E и интеграцией Украины в европейские энергорынки это станет важной частью процесса общей декарбонизации электроэнергетики Европейского Союза", - подчеркнул министр.

По его словам, Украина и США также располагают существенным потенциалом для расширения сотрудничества в атомной энергетике, в том числе с компанией Westinghouse.

"Вижу значительный потенциал углубления партнерства с компанией Westinghouse. Это касается и безопасности, и достройки новых блоков, и поставок ядерного топлива", - добавил Галущенко.

Теги: #сша #минэнерго #энергетика #галущенко
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