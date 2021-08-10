Экономика

14:18 10.08.2021

Более 21,5 тыс. предприятий воспользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9%"

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Более 21,5 тыс. предприятий воспользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщило Министерство экономики.

"Более 21,5 тыс. предприятий воспользовались возможностями программы, из них 5,7 тыс. - инвестиционными кредитами, более 4,5 тыс. - рефинансированием под 0% и 3% и более 11 тыс. - на текущие нужды под 0% в рамках антикризисных мер во время карантина", – приводится статистика на сайте министерства во вторник.

По его данным, в 2020 году предприятия-участники программы увеличили объем отчислений в госбюджет по налогу на прибыль на 19%, по ЕСВ - на 8%.

В настоящее время по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" работают 33 банка. Лидерами среди них остаются ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзенбанк.

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Интерфакс-Украина
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