Экономика

14:15 10.08.2021

ПриватБанк выступил против идеи FLIFI о сворачивании госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%"

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Государственный ПриватБанк (Киев) выступил против идеи Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) о сворачивании или сокращении государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщил руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами банка Евгений Заиграев.

"Благодаря программе "5-7-9%", (...) произошел значительный рост кредитных портфелей МСБ, что означает рост бизнеса у этого сегмента клиентов и постепенный вывод его из тени. В свою очередь, банки начали конкурировать за клиентов не ценой, а сервисом, эффективностью процессов и доступностью, что идет на пользу конечному потребителю. Мы видим, что больше половины заявок на кредиты бизнес берет на свое развитие, а значит - на развитие всей экономики", - процитировала пресс-служба банка Заиграева во вторник.

В сообщении подчеркивается, что ПриватБанк не поддерживает заявления коллег относительно возможного сокращения программы, и считает, что конкурентная борьба на банковском рынке должна вестись методами, которые не мешают развитию бизнеса и экономики.

В свою очередь, Минфин и Минэкономики заявили об эффективности программы на своих сайтах во вторник.

Как сообщалось, Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) во главе с главой правления Райффайзен Банка Олександром Писаруком в июне направил к НБУ и Министерству финансов письмо с просьбой ограничить реализацию программы Доступные кредиты 5-7-9%".

Согласно статистике Фонда развития предпринимательства, ПриватБанк возглавил рейтинг банков с самым большим портфелем кредитов, выданных по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для инвестиционных целей (1,684 млрд грн), в то время как рейтинги банков с самый большим портфелем кредитов, выданных по указанной программе для антикризисных целей и для рефинансирования возглавил Райффайзен Банк (5,79 млрд грн и 4,197 млрд грн, соответственно).

По данным Минфина, со старта программы, который состоялся в феврале 2020 года, банки выдали 21,5 тыс. кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн. Из этой суммы кредиты на антикризисные займы составили более 29,26 млрд грн, рефинансирование ранее полученных займов – около 20,5 млрд грн, кредиты на инвестиционные цели – около 6,98 млрд грн.

В настоящее время по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" работают 33 банка. Лидерами среди них остаются ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзенбанк Аваль

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