Дорожники ремонтируют трассу к бальнеологическим курортам Закарпатья

Дорожники в рамках президентской программы "Большое строительство" отремонтируют все 23,2 км трассы Т-07-37 Хуст - Шаян - Буштино, которая ведет к двум бальнеологическим курортам Закарпатья, сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации.

По словам заместителя главы ОГА Игоря Шинкарюка, вскоре на всем маршруте будет новое качественное покрытие.

"Мы работаем над улучшением имиджа Закарпатья, в частности путем развития и восстановления дорожной инфраструктуры региона. Особенно это важно, когда речь идет о сообщении с туристическими изюминками края", - цитирует Шинкарюка пресс-служба.

Дорожники уже выполнили ряд работ: от Хуста до Велятино покрыт новый слой асфальтобетона, активно ремонтируются 12 мостов.

Кроме этого, в подрядной организации "ПБС" сообщают, что между селами Велятино и Модерош идет укладка верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. За время работы на этом маршруте сняли старое дорожное покрытие, провели регенерацию методом холодного ресайклинга и устроили выравнивающий слой полотна.

"Каждый этап выполняется с соблюдением технологического процесса, ведь это обеспечит качество покрытия, и дорога будет служить долго", - подчеркнул Шинкарюк.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в 2021 году президентская программа охватит 4,5 тыс. км государственных и 2 тыс. км местных дорог.