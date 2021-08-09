Экономика

17:25 09.08.2021

Мининфраструктуры поддерживает предложение набсовета "Укрзализныци" о смене и.о. главы компании и создаст Антикризисный штаб УЗ при министерстве

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Мининфраструктуры поддерживает предложение набсовета "Укрзализныци" о смене и.о. главы компании и создаст Антикризисный штаб УЗ при министерстве

Министерство инфраструктуры Украины поддерживает решение наблюдательного совета АО "Укрзализныця" о рекомендации на назначение нового и.о. председателя правления компании в лице советника министра инфраструктуры Александра Камышина, написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что управленческий кризис в УЗ находится в наиболее острой фазе за все годы независимости, а состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кубраков также подчеркнул, что корпоративная система в компании должна быть сохранена.

По словам министра, Камышин должен стать антикризисным менеджером для УЗ.

"При Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб "Укрзализныци", основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба буду контролировать я лично. Благодарю наших международных партнеров, в частности, представительства стран G7 руководству ЕБРР, ЕИБ и Всемирного банка за конструктив и поддержку в достижении этого решения, которое было принято с соблюдением всех стандартов OECD", - подчеркнул Кубраков.

Министр также подчеркнул, что считает главными задачами для развития ж/д отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки:

- повышение тарифов на грузовые перевозки;

- налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя – НАЭК "Энергоатом";

- привлечение на украинский рынок международных инвесторов;

- закупку новых поездов и локомотивов.

"Внедрение этих решений в кратчайшие сроки - это то, чего мы ожидаем от нового главы "Укрзализныци", - заявил он.

Камышин занимает должность советника министра инфраструктуры. Ранее с 2012 по 2019 год он занимал должность менеджера по инвестициям компании SCM, а также был членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года является управляющим партнером Fortior Capital.

Как сообщалось, набсовет УЗ удовлетворил заявление и.о. главы правления компании Ивана Юрика об освобождения его от выполнения обязанностей председателя правления компании.

Ранее СНБО поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления УЗ на министра инфраструктуры Александра Кубракова, разобраться с состоянием дел в компании и при необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения.

Теги: #укрзализныця #мининфраструктуры
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