Экономика

17:01 09.08.2021

Десять компаний вошли в перечень претендентов в советники по подготовке объектов к большой приватизации - ФГИ

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Десять компаний вошли в перечень претендентов в советники по подготовке объектов к большой приватизации - ФГИ

Межведомственная конкурсная комиссия определила перечень из 10 компаний - квалифицированных участников аукционного процесса, которые примут участие в отборе на советника для подготовки объектов большой приватизации к аукционам, сообщил Фонд государственного имущества (ФГИ) по итогам заседания комиссии 6 августа.

Согласно информации фонда, в перечень вошли компании Rothschild & Co Polska sp. z.o.o., Lazard Freres SAS, ООО "Эрнст энд Янг", ООО "Прайсуотерхаускуперс", ООО "СиЭмЭс Камерон МакКенна ЭлЭлСи", ООО "БДО Корпоративные финансы", ООО "Делойт и туш", ООО "КПМГ-Украина", ООО "Кинстеллар Украина", ООО" Конкорд Консалтинг". На конкурс подавалось 13 компаний.

"6 августа 2021 года конкурсная межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители ФГИ, Министерства экономики и Министерства финансов, утвердила перечень советников для подготовки объектов большой приватизации к аукционам. Выбор советников происходил по новой двухэтапной процедуре", – отметили в Фонде.

Указанные компании включены в перечень квалифицированных участников аукционного процесса и могут стать советниками по подготовке объектов большой приватизации, пояснил ФГИ.

"ФГИ обеспечил прозрачность процесса отбора приватизационных советников, и рынок продемонстрировал доверие – к участию в конкурсе подались компании с мировой репутацией. Это позволит Фонду продолжить реализацию государственной политики, направленной на привлечение постоянных инвестиций через приватизацию", - прокомментировал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Как сообщалось, в феврале-2021 Кабинет министров утвердил порядок привлечения советников по продаже объектов большой приватизации. Согласно ему, конкурс на определение советника должен проводиться в три этапа: на первом определяются участники отбора и принимается решение о включение их в перечень, на втором определяются участники из перечня, которые отвечают требованиям, на третьем определяется победитель отбора по наибольшему количеству баллов. Конкурс проводит конкурсная комиссия, в состав которой входят три представителя от ФГИ и по одному от Минэкономики и Минфина.

На первом этапе отбора потенциальные советники проходят проверку на соответствие критериям, среди них - получение дохода от предоставления услуг за предыдущий полный календарный год не менее 100 млн грн. Также, за последние три года участник отбора должен подтвердить участие хотя бы в трех проектах рекструктуризации финансовых обязательства, заключении договоров купли-продажи активов стоимостью свыше 250 млн грн. Предусмотрен также другой вариант – участник может входить в топ-50 финансовых консультантов в Европе по количеству или объему сделок по слиянию и поглощению согласно рейтингу Refinitiv.

Согласно закону о приватизации государственного и коммунального имущества, к подготовке объектов большой приватизации привлекаются советники: инвестбанки, аудиторские компании и консультанты - с безупречной репутацией и соответствием критериям отбора.

Теги: #приватизация #фги #компании
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