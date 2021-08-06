УЗ начинает электрификацию участка Черкассы - им. Т. Шевченко, работы планируется завершить в I кв.-2022

"Укрзализныця" (УЗ) в рамках президентского проекта "Большое строительство" начинает электрификацию участка Черкассы - им. Т. Шевченко, что позволит улучшить ж/д сообщение между городами, уменьшить эксплуатационные расходы и выбросы в окружающую среду, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"В этом году из госбюджета выделено 72,8 млн грн на начало реализации этого проекта. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, и после экспертизы стартует активная фаза работ. Все работы по электрификации этого почти 40-километрового участка планируем завершить в первом квартале 2022 года", - цитирует пресс-служба и. о. главы правления компании Ивана Юрика.

Он также добавил, что благодаря электрификации участка Ковель - Изов - Госграница, Долинская - Николаев, а теперь и Черкассы - им. Т. Шевченко в Украине стартует большая электрификация железнодорожных путей.

"Все эти проекты призваны уменьшить выбросы в окружающую среду и снизить эксплуатационные расходы. В частности, благодаря электрификации участка Черкассы - им. Т. Шевченко будет значительно улучшено железнодорожное пассажирское сообщение в регионе и разгружены автодороги. Это важный проект для региона и всей Украины", - резюмировал Юрик.

В настоящее время на участке между Черкассами и станцией им. Т. Шевченко на теплотяге курсируют пригородные поезда, четыре региональных поезда, два поезда, следующие из Киева в Одессу и из Львова в Черкассы, а также грузовые поезда.

Общая протяженность эксплуатационного участка ст. Черкассы - ст. им. Тараса Шевченко 34 км. На участке кроме станций им. Тараса Шевченко и Черкассы расположены две железнодорожные станции Смела и Белозерье. Все четыре станции на участке были введены в эксплуатацию в 1876 году.

Как сообщалось, в конце сентября 2020 "Укрзализныця" запустила новый дизель-поезд из Черкасс до станции им. Т. Шевченко.