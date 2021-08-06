Украинский фонд стартапов профинансировал почти 200 стартапов почти на $5 млн - Минфин

Украинский фонд стартапов (Ukrainian Startup Fund, USF) профинансировал около 200 стартапов почти на $5 млн, общая сумма финансирования этих проектов вместе с партнерами составила $23 млн, сообщило Министерство финансов.

"За время работы Украинского фонда стартапов, который подчинен Минфину, уже получено свыше 3 тыс. заявок. По итогам отбора и оценивания профильных экспертов было профинансировано почти 200 стартапов на сумму около $5 млн", – указало министерство на сайте в пятницу.

В частности, на 1 июля 2021 года набсовет Фонда утвердил финансирование для 130 стартапов по итогам Pitch Day, а также 65 стартапов в рамках акселерационной программы, уточнил Минфин.

Как прокомментировал замминистра финансов Александр Кава, который также является членом набсовета Фонда, среди победителей грантовой программы лидируют стартапы из индустрии агротехнологий, искусственного интеллекта и здравоохранения.

"Кроме того, Фонд поощряет команды стартаперов подавать проекты по развитию электронного правительства (eGovernment), промышленности, инфраструктуры и других направлений, которые, безусловно, делают значительный вклад в развитие инновационной стартап-экосистемы, экономики и государства в целом", - отметил Кава.

Украинский фонд стартапов - государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологическим компаниям на начальных стадиях развития (pre-seed и seed).