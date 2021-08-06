Экономика

14:33 06.08.2021

Правительство будет стимулировать программы вагоно- и локомотивостроения в Украине - Шмыгаль

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Правительство будет стимулировать программы вагоно- и локомотивостроения в Украине - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что украинское правительство будет стимулировать программы вагоно- и локомотивостроения в Украине, сообщает пресс-служба правительства в пятницу.

"Мы будем стимулировать программы собственного вагоно- и локомотивостроения в Украине", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, развитие железнодорожного сообщения важно не только для обеспечения комфорта пассажиров, но и в контексте экономического развития и поддержки отечественного производителя.

Шмыгаль также заявил, что для уменьшения нагрузки на автомобильные дороги общего пользования необходимо постепенно переводить грузовые перевозки на железнодорожный и речной транспорт.

Теги: #транспорт #вагоностроение #шмыгаль
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