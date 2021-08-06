Цена газа в Европе достигла $520/тыс. куб. м, средняя цена с начала года перевалила за $300

Цена газа в Европе, на прошлой неделе штурмовавшая планку в полтысячи долларов за тысячу кубометров, после традиционной коррекции в выходные предпринимает рывок к новым уровням.

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах достигла $520 за тысячу кубометров.

В среднем за период с начала года контракт "на день вперед" на TTF стоит уже $301 за тысячу кубов.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед. Наблюдаемый уровень цен мгновенно не отразится на контрактных ценах компании, но в дальнейшем окажет им поддержку в случае коррекции.

В бюджет концерна на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Недавно "Газпром" (MOEX: GAZP) повысил оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до $240.