Кабмин не смог назначить нового члена НКРЭКУ

Кабинет министров Украины не принял решения о назначении нового члена Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ), несмотря на проведенное голосование по двум предложенным конкурсной комиссией кандидатурам на заседании 4 августа.

"Все воздержались от назначения", – написала секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ Светлана Голикова на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов регулятора 13 июля передала на рассмотрение Кабинета министров две кандидатуры на одну вакантную должность члена НКРЭКУ: экс-члена комиссии Александра Формагея и замдиректора ее департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере Александра Косянчука.

Конкурс объявлен согласно ст.8 закона об НКРЭКУ, одна из частей которой предусматривает его объявление за три месяца до окончания срока полномочий того или иного члена регулятора. Согласно указу президента от 1 июля 2020 года о ротации членов НКРЭКУ, до 1 июля 2021 года ротация была применена к члену комиссии Оксане Кривенко.