Экономика

18:22 05.08.2021

Кабмин не смог назначить нового члена НКРЭКУ

1 мин читать
Кабмин не смог назначить нового члена НКРЭКУ

Кабинет министров Украины не принял решения о назначении нового члена Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ), несмотря на проведенное голосование по двум предложенным конкурсной комиссией кандидатурам на заседании 4 августа.

"Все воздержались от назначения", – написала секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ Светлана Голикова на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов регулятора 13 июля передала на рассмотрение Кабинета министров две кандидатуры на одну вакантную должность члена НКРЭКУ: экс-члена комиссии Александра Формагея и замдиректора ее департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере Александра Косянчука.

Конкурс объявлен согласно ст.8 закона об НКРЭКУ, одна из частей которой предусматривает его объявление за три месяца до окончания срока полномочий того или иного члена регулятора. Согласно указу президента от 1 июля 2020 года о ротации членов НКРЭКУ, до 1 июля 2021 года ротация была применена к члену комиссии Оксане Кривенко.

Теги: #нкрэку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:28 03.08.2021
"Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго" отсутствуют в мониторинге НКРЭКУ по выполнению ОСР инвестпрограмм

"Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго" отсутствуют в мониторинге НКРЭКУ по выполнению ОСР инвестпрограмм

11:09 30.07.2021
Регулятор повысил максимальные price cap на энергорынке до 2 тыс. грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и до 4 тыс. грн/МВт-ч - максимальной

Регулятор повысил максимальные price cap на энергорынке до 2 тыс. грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и до 4 тыс. грн/МВт-ч - максимальной

15:29 27.07.2021
Еще один суд подтвердил бессмысленность обвинений НАБУ по делу "Роттердам+" - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Еще один суд подтвердил бессмысленность обвинений НАБУ по делу "Роттердам+" - экс-глава НКРЭКУ Вовк

20:00 07.07.2021
Регулятор передал функцию установления тарифов для 28 предприятий теплоснабжения органам местной власти

Регулятор передал функцию установления тарифов для 28 предприятий теплоснабжения органам местной власти

14:38 06.07.2021
НКРЭКУ и ДТЭК поддержали инициативу АМКУ проверить действия участников рынка э/э на манипуляции

НКРЭКУ и ДТЭК поддержали инициативу АМКУ проверить действия участников рынка э/э на манипуляции

11:09 05.07.2021
Регулятор выдал "Укртранснафте" лицензию на эксплуатацию украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление"

Регулятор выдал "Укртранснафте" лицензию на эксплуатацию украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление"

22:47 02.07.2021
НКРЭКУ рекомендует воздержаться в двусторонних контрактах по купле-продаже э/э от ориентира на РСВ

НКРЭКУ рекомендует воздержаться в двусторонних контрактах по купле-продаже э/э от ориентира на РСВ

11:11 16.06.2021
Регулятор увеличил предельные максимальные цены на энергорынке

Регулятор увеличил предельные максимальные цены на энергорынке

17:08 03.06.2021
НКРЭКУ не отказалась от проверки задержавшего больше чем на месяц годовой тариф "Киевгазэнерджи"

НКРЭКУ не отказалась от проверки задержавшего больше чем на месяц годовой тариф "Киевгазэнерджи"

12:42 21.05.2021
НКРЭКУ планирует остановить импорт э/э из РФ и Беларуси на 4 месяца

НКРЭКУ планирует остановить импорт э/э из РФ и Беларуси на 4 месяца

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госслужба занятости фиксирует снижение количества получателей пособия по безработице в Украине на 36% на начало августа - Минэкономики

Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и достигли $28,95 млрд – НБУ

Акции Ferrexpo рухнули более чем на 9%, несмотря на значительный рост прибыли компании

Правительство Украины одобрило стратегию энергетической безопасности

В Украине с 2023г начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Госслужба занятости фиксирует снижение количества получателей пособия по безработице в Украине на 36% на начало августа - Минэкономики

АМКУ разрешил компании Злочевских получить контроль над тремя нефтегазовыми площадями в Луганской области

Недвижимость в Украине с начала пандемии подорожала на 16%, на этапе строительства – на 19% – OLX

Президиум Национального социально-экономического совета предложил Зеленскому назначить главой совета Кинаха

Зеленский подписал закон, освобождающий ВПЛ от последствий невыполнения обязательств по кредитам и займам

Средняя цена земли с/х назначения составляет 26,8 тыс. грн/га – УКАБ

"Укрзализныця" за июль выплатила железнодорожникам повышенные на 10% зарплаты

Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и достигли $28,95 млрд – НБУ

"Укравтодор" объявил тендер на капремонт 61,5 км дорог в Луганской области

KSE ухудшила ожидания роста ВВП Украины в 2021г до 3,6% - прогноз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА