Недвижимость в Украине с начала пандемии подорожала на 16%, на этапе строительства – на 19% – OLX

Цены на недвижимость в Украине с начала 2020 года по июль-2021 возросли на 16%, на объекты на этапе строительства – на 19%, следует из исследования аналитической службы "OLX Недвижимость".

По ее данным, в Киеве на первичном рынке жилья цены за полтора года выросли в среднем на 22%, в Днепре – на 19%, в Одессе – на 13%, в Харькове – на 31,5%, при этом однокомнатные квартиры прибавили в цене лишь 7%. Во Львове средняя цена на квартиру в новостройке выросла на 9%.

По состоянию на июль-2021 средние цены на новые квартиры в Киеве составляют $41 тыс. для 1-комнатных, $59 тыс. – для 2-комнатных, $83,3 тыс. – для 3-комнатных квартир; в Днепре – $29 тыс., $38 тыс., $48 тыс. соответственно; в Одессе – $26 тыс., $36 тыс., $45 тыс.; в Харькове – $24 тыс., $35,5 тыс., $41 тыс.; во Львове – $32 тыс., $44,7 тыс., $52 тыс.

Как отмечается в исследовании, цены на новостройки продолжают рост в летний сезон: в Киеве летом-2021 цены выросли на 6,5%, в Харькове – на 9,3%, во Львове и Одессе – на 2,5%.

На вторичном рынке жилья столицы цены с начала 2020 года выросли на 19%, тогда как в Днепре этот показатель составил 30%, в Одессе – 3,6%, Харькове – 21%, во Львове – 8%.

По данным OLX, цены на квартиры на этапе строительства также существенно возросли с начала пандемии. В Киеве средняя цены выросла на 32%, в Днепре – на 13%, в Одессе – на 18%, во Львове – на 9%. В то же время жилье на этапе строительства в Харькове подешевело с начала 2020 года в среднем на 17%.

Согласно прогнозу OLX, рост цен на недвижимость продолжится и составит в среднем 2-7% в сезон.

"Осенью традиционно оживляется бизнес-активность, украинцы чаще покупают или инвестируют в недвижимость. Учитывая позитивную динамику, рост цен на недвижимость будет продолжаться в среднем на 2-7% в следующий сезон. На объектах, которые только строятся, этот процент может быть еще больше, ведь летом на площадках активно ведутся работы и в сентябре-ноябре есть что показать инвесторам", – говорится в отчете.