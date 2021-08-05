Экономика

17:31 05.08.2021

Недвижимость в Украине с начала пандемии подорожала на 16%, на этапе строительства – на 19% – OLX

2 мин читать
Недвижимость в Украине с начала пандемии подорожала на 16%, на этапе строительства – на 19% – OLX

Цены на недвижимость в Украине с начала 2020 года по июль-2021 возросли на 16%, на объекты на этапе строительства – на 19%, следует из исследования аналитической службы "OLX Недвижимость".

По ее данным, в Киеве на первичном рынке жилья цены за полтора года выросли в среднем на 22%, в Днепре – на 19%, в Одессе – на 13%, в Харькове – на 31,5%, при этом однокомнатные квартиры прибавили в цене лишь 7%. Во Львове средняя цена на квартиру в новостройке выросла на 9%.

По состоянию на июль-2021 средние цены на новые квартиры в Киеве составляют $41 тыс. для 1-комнатных, $59 тыс. – для 2-комнатных, $83,3 тыс. – для 3-комнатных квартир; в Днепре – $29 тыс., $38 тыс., $48 тыс. соответственно; в Одессе – $26 тыс., $36 тыс., $45 тыс.; в Харькове – $24 тыс., $35,5 тыс., $41 тыс.; во Львове – $32 тыс., $44,7 тыс., $52 тыс.

Как отмечается в исследовании, цены на новостройки продолжают рост в летний сезон: в Киеве летом-2021 цены выросли на 6,5%, в Харькове – на 9,3%, во Львове и Одессе – на 2,5%.

На вторичном рынке жилья столицы цены с начала 2020 года выросли на 19%, тогда как в Днепре этот показатель составил 30%, в Одессе – 3,6%, Харькове – 21%, во Львове – 8%.

По данным OLX, цены на квартиры на этапе строительства также существенно возросли с начала пандемии. В Киеве средняя цены выросла на 32%, в Днепре – на 13%, в Одессе – на 18%, во Львове – на 9%. В то же время жилье на этапе строительства в Харькове подешевело с начала 2020 года в среднем на 17%.

Согласно прогнозу OLX, рост цен на недвижимость продолжится и составит в среднем 2-7% в сезон.

"Осенью традиционно оживляется бизнес-активность, украинцы чаще покупают или инвестируют в недвижимость. Учитывая позитивную динамику, рост цен на недвижимость будет продолжаться в среднем на 2-7% в следующий сезон. На объектах, которые только строятся, этот процент может быть еще больше, ведь летом на площадках активно ведутся работы и в сентябре-ноябре есть что показать инвесторам", – говорится в отчете.

 

Теги: #недвижимость #olx #цены
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:38 04.08.2021
Минкультуры утвердил историко-архитектурный опорный план Киева – Ткаченко

Минкультуры утвердил историко-архитектурный опорный план Киева – Ткаченко

15:46 04.08.2021
Дом Сикорского в Киеве готов к передаче на баланс столицы – нардеп Шуляк

Дом Сикорского в Киеве готов к передаче на баланс столицы – нардеп Шуляк

14:14 04.08.2021
Кабмин определил порядок покупки жилья через "Укрфинжитло" на условиях лизинга и ипотеки

Кабмин определил порядок покупки жилья через "Укрфинжитло" на условиях лизинга и ипотеки

10:53 03.08.2021
Спрос на аренду жилья в Украине вырос на 25% по сравнению с 2020г – АСНУ

Спрос на аренду жилья в Украине вырос на 25% по сравнению с 2020г – АСНУ

14:26 02.08.2021
В "Слуге народа" работают над передачей администрирования налога на недвижимость в громады – Корниенко

В "Слуге народа" работают над передачей администрирования налога на недвижимость в громады – Корниенко

14:21 02.08.2021
"Укртелеком" сдал в аренду 500 тыс. кв. м незадействованной недвижимости

"Укртелеком" сдал в аренду 500 тыс. кв. м незадействованной недвижимости

14:00 02.08.2021
"Эпицентр" начнет работу в третьей очереди Blockbuster Mall осенью 2021 г.

"Эпицентр" начнет работу в третьей очереди Blockbuster Mall осенью 2021 г.

11:43 02.08.2021
Город счастливых людей: ЖК «Новая Англия» отпраздновала 5-летие королевским фестивалем

Город счастливых людей: ЖК «Новая Англия» отпраздновала 5-летие королевским фестивалем

11:07 02.08.2021
С 1 августа заработали новые функции в Единой е-системе в сфере строительства

С 1 августа заработали новые функции в Единой е-системе в сфере строительства

16:58 29.07.2021
Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью

Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и достигли $28,95 млрд – НБУ

Акции Ferrexpo рухнули более чем на 9%, несмотря на значительный рост прибыли компании

Правительство Украины одобрило стратегию энергетической безопасности

В Украине с 2023г начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями - Шмыгаль

"Укрнафта" получила уже более 2,3 млрд грн из реструктурированной дебиторской задолженности - CEO

ПОСЛЕДНЕЕ

Президиум Национального социально-экономического совета предложил Зеленскому назначить главой совета Кинаха

Зеленский подписал закон, освобождающий ВПЛ от последствий невыполнения обязательств по кредитам и займам

Средняя цена земли с/х назначения составляет 26,8 тыс. грн/га – УКАБ

"Укрзализныця" за июль выплатила железнодорожникам повышенные на 10% зарплаты

Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и достигли $28,95 млрд – НБУ

"Укравтодор" объявил тендер на капремонт 61,5 км дорог в Луганской области

KSE ухудшила ожидания роста ВВП Украины в 2021г до 3,6% - прогноз

Акции Ferrexpo рухнули более чем на 9%, несмотря на значительный рост прибыли компании

Университет "Метинвест Политехника" будет сотрудничать с производителем горноспасательного оборудования DEZEGA

УЗ и другие представители ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" займутся выработкой стратегии развития ТМТМ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА