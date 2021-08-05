Экономика

15:29 05.08.2021

"Укрзализныця" за июль выплатила железнодорожникам повышенные на 10% зарплаты

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"Укрзализныця" за июль выплатила железнодорожникам повышенные на 10% зарплаты

АО "Укрзализныця" (УЗ) за июль выплатила железнодорожникам с окладом менее 30 тыс. грн повышенные на 10% заработные платы, что является показателем постепенного экономического роста и финансового оздоровления компании, заявил и. о. главы правления УЗ Иван Юрик, сообщила пресс-служба компании.

"Неуклонно придерживаемся всех договоренностей с профсоюзами и ищем возможности для увеличения заработных плат железнодорожникам. Это лишь первый этап повышения выплат работникам. Наша цель - увеличить поступления от основной деятельности компании - перевозки грузов и пассажиров - и вернуть "Укрзализныцю" в топовые позиции по уровню заработных плат среди отраслей экономики. Уверенно идем к этой цели", - цитирует пресс-служба Юрика.

В УЗ отметили, что правление компании приняло решение увеличить часовые тарифные ставки и должностные оклады железнодорожникам с 1 июня 2021 года. Пересчитанные выплаты за июнь железнодорожники получат при начислении зарплаты за август.

Как сообщалось, 30 марта 2021 года УЗ и профсоюзы договорились в случае стабилизации финансово-экономического состояния общества с 1 июня 2021 года увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады тем железнодорожникам, в которых оклады меньше 30 тыс. грн.

Теги: #транспорт #укрзализныця #зарплаты #повышение
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