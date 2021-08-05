"Укравтодор" объявил тендер на капремонт 61,5 км дорог в Луганской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") объявило тендер на капитальный ремонт 61,5 км дорог в Луганской области, речь идет о возобновлении 49,5 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут и 12 км дороги Н-26 Чугуев - Меловое.

Как сообщил "Укравтодор" на своей странице в Facebook, это важный этап реализации соглашения с Международным банком реконструкции и развития по восстановлению инфраструктуры востока страны. Кроме этих двух участков, в рамках соглашения планируется обновить еще 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск.

"Закупка будет проводиться на международных конкурентных торгах согласно правилам МБРР. Как только будут определены и объявлены победители, начнутся активные работы. Компании могут подавать предложения до 7 октября 2021 года. Обе дороги имеют стратегическое значение для региона, проходят через густонаселенные населенные пункты. Годами они не обновлялись, а с началом войны по них интенсивно передвигалась тяжеловесная военная техника", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По данным агентства, в рамках президентской программы "Большое строительство" в 2020 году в области возобновлено уже 194 км. План на 2021 год - возобновить еще 201 км.