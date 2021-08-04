Экономика

19:02 04.08.2021

Акции Ferrexpo рухнули более чем на 9%, несмотря на значительный рост прибыли компании

1 мин читать
Акции Ferrexpo рухнули более чем на 9%, несмотря на значительный рост прибыли компании

Акции британской горнорудной компании Ferrеxpo с активами в Украине на Лондонской фондовой бирже упали в среду на 9,33%, несмотря на значительную прибыль компании по итогам первого полугодия-2021.

Согласно обнародованному в среду полугодовому отчету компании, ее выручка за отчетный период возросла на 74,3% – до $1 млрд 352,656 млн с 775,831 млн.

При этом Ferrexpo по итогам января-июня 2021 года получила $661,426 млн чистой прибыли, что в 2,65 раза выше аналогичного показателя 2020 года ($249,908 млн).

EBITDA подскочила в 2,47 раза – до $868 млн с $352 млн (в первом полугодии 2020 года.

Капитальные инвестиции Ferrexpo в первом полугодии этого года составили $142 млн по сравнению с $96 млн в первом полугодии прошлого года.

Промежуточные дивиденды составили 39,6 центов на акцию (в I полугодии-2020 они составляли 13,2 цента).

Как сообщалось, Ferrexpo в январе-июне 2021 года сократила суммарное производство окатышей на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 5,563 млн тонн.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине.

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Теги: #ferrexpo #падение #акции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:36 03.08.2021
Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента США в июле снизился

Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента США в июле снизился

22:20 01.08.2021
Порядка 600 человек задержали в Берлине в ходе акций против COVID-ограничений

Порядка 600 человек задержали в Берлине в ходе акций против COVID-ограничений

10:13 30.07.2021
"Кернел" намерен выкупить до 19,2 млн акций на сумму $250млн

"Кернел" намерен выкупить до 19,2 млн акций на сумму $250млн

18:21 28.07.2021
Погибшие в авиакатастрофе под Коломыей иностранцы были гражданами США – источник

Погибшие в авиакатастрофе под Коломыей иностранцы были гражданами США – источник

15:17 28.07.2021
В упавшем на частный дом самолете погибли пилот-украинец и трое иностранцев

В упавшем на частный дом самолете погибли пилот-украинец и трое иностранцев

14:33 28.07.2021
На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли четыре человека – ГСЧС

На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли четыре человека – ГСЧС

13:40 16.07.2021
Ferrexpo запустила СЭС без "зеленого" тарифа на 5 МВт на ПГОКе, в среднесрочной перспективе - 250-1000 МВт

Ferrexpo запустила СЭС без "зеленого" тарифа на 5 МВт на ПГОКе, в среднесрочной перспективе - 250-1000 МВт

13:09 11.07.2021
В Грузии умер телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

В Грузии умер телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

12:13 07.07.2021
Финдиректором Ferrexpo назначен финдиректор входящего в него Полтавского ГОК

Финдиректором Ferrexpo назначен финдиректор входящего в него Полтавского ГОК

09:17 25.06.2021
На станции Киевского метро "Майдан Независимости" на рельсы упал пассажир

На станции Киевского метро "Майдан Независимости" на рельсы упал пассажир

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины одобрило стратегию энергетической безопасности

В Украине с 2023г начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями - Шмыгаль

"Укрнафта" получила уже более 2,3 млрд грн из реструктурированной дебиторской задолженности - CEO

Украина получит от МВФ более $2,7 млрд накануне 30-й годовщины Независимости – Офис президента

Доходы госбюджета в июле-2021 перевыполнены на 6,9% от плана – Госказначейство

ПОСЛЕДНЕЕ

KSE ухудшила ожидания роста ВВП Украины в 2021г до 3,6% - прогноз

Университет "Метинвест Политехника" будет сотрудничать с производителем горноспасательного оборудования DEZEGA

УЗ и другие представители ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" займутся выработкой стратегии развития ТМТМ

СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры

Кандидат на главу БЭБ подал в ОАСК иск к конкурсной комиссии

Кабмин переназначил Магалецкую главой Госпродпотребслужбы

Правительство Украины одобрило стратегию энергетической безопасности

Кабмин определил порядок покупки жилья через "Укрфинжитло" на условиях лизинга и ипотеки

Кабмин передал "Нафтогазу" шесть ТЭЦ

Рада может рассмотреть первые законопроекты по накопительному уровню пенсионной системы после каникул - премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА