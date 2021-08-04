Акции Ferrexpo рухнули более чем на 9%, несмотря на значительный рост прибыли компании

Акции британской горнорудной компании Ferrеxpo с активами в Украине на Лондонской фондовой бирже упали в среду на 9,33%, несмотря на значительную прибыль компании по итогам первого полугодия-2021.

Согласно обнародованному в среду полугодовому отчету компании, ее выручка за отчетный период возросла на 74,3% – до $1 млрд 352,656 млн с 775,831 млн.

При этом Ferrexpo по итогам января-июня 2021 года получила $661,426 млн чистой прибыли, что в 2,65 раза выше аналогичного показателя 2020 года ($249,908 млн).

EBITDA подскочила в 2,47 раза – до $868 млн с $352 млн (в первом полугодии 2020 года.

Капитальные инвестиции Ferrexpo в первом полугодии этого года составили $142 млн по сравнению с $96 млн в первом полугодии прошлого года.

Промежуточные дивиденды составили 39,6 центов на акцию (в I полугодии-2020 они составляли 13,2 цента).

Как сообщалось, Ferrexpo в январе-июне 2021 года сократила суммарное производство окатышей на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 5,563 млн тонн.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине.

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.