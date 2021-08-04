Экономика

15:25 04.08.2021

Кабмин переназначил Магалецкую главой Госпродпотребслужбы

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Кабмин переназначил Магалецкую главой Госпродпотребслужбы

Кабинет министров объявил победителем конкурса на должность главы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславу Магалецкую, ранее занимавшую указанную должность.

Решение о ее переназначении принято на заседании правительства в среду, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем "Телеграм-канале".

Кабмин на внеочередном заседании 13 октября 2020 года назначил Магалецкую главой Госпродпотребслужбы. С мая 2020 года она работала на должности вице-президента Союза украинских предпринимателей (СУП), а в 2014-2016гг - экс-заместителем министра аграрной политики и продовольствия.

В годовой электронной декларации за 2020 год Магалецкая указала 1,22 млн грн заработной платы и 155 тыс. грн социальной помощи, полученной от ООО "Агродженерейшн Украина", принадлежащей американскому бизнесмену Льву Блейзеру.

Помимо того в 2020 году она получила 51,8 тыс. грн заработной платы в Госпродпотребслужбе, 37,7 тыс. грн – от ООО "Агровет Продакшн", а также 62,9 тыс. грн пенсии от зарегестрированных в Украине юрлиц.

Согласно декларации, Магалецкая владеет половиной квартиры площадью 168 кв. м в Киеве, жилым домом в Киеве площадью 237,1 кв. м, двумя земельными участками в Обуховском районе (Киевская обл.) общей площадью 1700 кв. м, а также автомобилями Toyota Camry и Infinity QX-60.

Теги: #госпродпотребслужба #магалецкая
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