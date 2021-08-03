Более 150 тыс. новых клиентов перешли в "Нафтогаз" после введения годового тарифного плана

ООО "Газоснабжающая компания (ГК) "Нафтогаз Украины" с 1 мая по 31 июля подключила более 150 тыс. новых клиентов на условиях годового тарифного плана "Фиксированный", цена которого составляет 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения (доставки), сообщается в пресс-релизе "Нафтогаза" во вторник.

По словам директора по маркетингу ГК "Нафтогаз Украины" Анны Швед, приведенным в сообщении, к факторам, которые больше всего влияют на выбор клиента при смене поставщика газа, кроме цены, относятся также простота процесса смены поставщика и удобство онлайн-сервисов.

"Наши внутренние опросы показывают, что стратегия развития контакт-центра как основы клиентского обслуживания и активная диджитализация была выбрана правильно: за 11 месяцев работы свободного рынка газа уровень лояльности клиентов увеличился на 74%, а уровень удовлетворенности вырос на 13%", – отметила Швед.

Как сообщалось, с 1 мая 2021 года, в соответствии с постановлением Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), все поставщики автоматически перевели своих клиентов на новые годовые тарифные планы, фиксируя цену с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года.

Клиенты могут подать заявку на подключение к ГК "Нафтогаз Украины" онлайн — на сайте gas.ua или Приват24, а также оффлайн — в сети банков Ощадбанк, ПУМБ, ТАСКОМБАНК, Идея Банк, в отделениях Страховой группы "ТАС", а также в отделениях Новой почты в Полтавской области.

В настоящее время ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает более 1,6 млн клиентов (включая клиентов поставщика "последней надежды"), что равно 13,5% розничного рынка.