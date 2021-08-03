Советник Зеленского допускает получение $700 млн транша от МВФ в сентябре и возможное продление программы с Фондом

Украина может получить $700 млн транша от Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре, сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия Фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ порядка $700 млн", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре - миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", – добавил советник президента.

При этом Устенко не исключает возможности продления программы.

"У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить", – пояснил он.

Как сообщалось, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, четвертого – $560 млн и заключительного пятого – $980 млн.

Однако этот план был нарушен. Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины. Это позицию позже представители Фонда неоднократно подтверждали.

В июне-июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых шла речь в меморандуме с МВФ. Помимо Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), речь также о законах об улучшении корпоративного управления в банковской сфере (4367), правках в закон "О гарантировании вкладов" (№4546), а также о принятых в первом чтении законопроектах о присоединении Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и об усовершенствовании корпоративного управления.

Вместе с этим ранее среди секторов, где МВФ ждет от Украины прогресса, называлась энергетика.

"Эксперты МВФ отметили, что решение Конституционного суда Украины привели к откату антикоррупционных усилий, требует соответствующей реакции со стороны украинской власти. Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время", – сообщил Минфин 9 июля по итогам визита министра Сергея Марченко в США.