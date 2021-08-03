Экономика

16:37 03.08.2021

В Украине с 2023г начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями - Шмыгаль

1 мин читать
В Украине с 2023г начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями - Шмыгаль

В Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения во вторник в Киеве.

"Задача рабочей группы – введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель –введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что опыт введения социальных пакетов накопительной пенсии далее будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к полноценной накопительной системе.

Теги: #шмыгаль #соцпакеты #пенсии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:09 02.08.2021
Шмыгаль поручил Минэкономики и ФГИ в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 гг.

Шмыгаль поручил Минэкономики и ФГИ в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 гг.

14:08 29.07.2021
Премьер Шмыгаль провел заседание Антикризисного энергетического штаба

Премьер Шмыгаль провел заседание Антикризисного энергетического штаба

16:33 23.07.2021
Шмыгаль поручил предусмотреть в проекте госбюджета-2022 докапитализацию Фонда содействия молодежному жилищному строительству

Шмыгаль поручил предусмотреть в проекте госбюджета-2022 докапитализацию Фонда содействия молодежному жилищному строительству

14:26 23.07.2021
В 2021 году государство должно обеспечить жильем не менее 400 ветеранов-переселенцев – Шмыгаль

В 2021 году государство должно обеспечить жильем не менее 400 ветеранов-переселенцев – Шмыгаль

16:00 22.07.2021
Шмыгаль поручил Минкультуры подать проект предоставления субвенции в рамках программы "Большая реставрация" в 2021 г.

Шмыгаль поручил Минкультуры подать проект предоставления субвенции в рамках программы "Большая реставрация" в 2021 г.

14:13 16.07.2021
В Украине с начала открытия рынка земли заключено 774 сделки купли-продажи – премьер Шмыгаль

В Украине с начала открытия рынка земли заключено 774 сделки купли-продажи – премьер Шмыгаль

13:51 16.07.2021
Введение годового продукта на газ обезопасило потребителей от резких ценовых колебаний - премьер

Введение годового продукта на газ обезопасило потребителей от резких ценовых колебаний - премьер

10:56 16.07.2021
Правительство не планирует принимать никаких решений по сокращению функционирования украинского языка - Шмыгаль

Правительство не планирует принимать никаких решений по сокращению функционирования украинского языка - Шмыгаль

15:22 15.07.2021
"УДАР Виталия Кличко" призывает провести перерасчет пенсий бывшим военным вместо временных надбавок

"УДАР Виталия Кличко" призывает провести перерасчет пенсий бывшим военным вместо временных надбавок

12:09 13.07.2021
Шмыгаль о запрете РФ на ввоз из Украины ряд продуктов: мы не говорим о торговых войнах, идет естественная переориентация рынка

Шмыгаль о запрете РФ на ввоз из Украины ряд продуктов: мы не говорим о торговых войнах, идет естественная переориентация рынка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрнафта" получила уже более 2,3 млрд грн из реструктурированной дебиторской задолженности - CEO

Украина получит от МВФ более $2,7 млрд накануне 30-й годовщины Независимости – Офис президента

Доходы госбюджета в июле-2021 перевыполнены на 6,9% от плана – Госказначейство

СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в облэнерго – Данилов

Аукционная комиссия предлагает стартовую цену завода "Большевик" почти 1,4 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрнафта" готова оспаривать штраф АМКУ на 2,4 млрд грн не только в украинских, но и международных судах - CEO

Советник Зеленского допускает получение $700 млн транша от МВФ в сентябре и возможное продление программы с Фондом

Один из двух электропоездов Skoda выйдет на маршрут после ремонта до конца 2021 года – "Укрзализныця"

CEO "Укрнафты" ожидает принятие решения о будущем компании в конце 2021г

"Укрнафта" продолжает толлинговую переработку на Кременчугском НПЗ из-за проблем с реализацией нефти - CEO

"Укрнафта" получила уже более 2,3 млрд грн из реструктурированной дебиторской задолженности - CEO

Набсовет "Укрнафты" продлил контракт с CEO Гезом до ноября 2021г

FlixBus открывает новую линию в Варшаву из Харькова через Полтаву

"Нова Пошта" начинает сотрудничество с Western Union

Спрос на аренду жилья в Украине вырос на 25% по сравнению с 2020г – АСНУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА