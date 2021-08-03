Набсовет "Укрнафты" продлил контракт с CEO Гезом до ноября 2021г

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" продлил контракт с главой правления Олегом Гезом до ноября 2021 года.

"Контракт был продлен отдельно от собрания акционеров – наблюдательным советом до ноября 2021 года", - сказал Гез в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом глава правления "Укрнафты" подтвердил свою заинтересованность принять участие в будущем конкурсе на указанную должность после его объявления.

Согласно его оценке, менеджмент компании хорошо сработал в 2020 году в условиях обрушения цен на энергоресурсы прошлой весной и пандемии COVID-19.

"Мы 2020 год сработали хорошо, удержали добычу. Это было непросто, потому что наши месторождения сильно истощены, падает базовая добыча и нужно предпринимать все возможные меры для ее удержания", - отметил Гез.

Он также отметил завершение процесса по урегулированию налогового долга и полученную "Укрнафтой" по итогам 2020 года чистую прибыль в размере 4,269 млрд грн.

"Мы показали очень серьезный финансовый результат по году. Он положительный и выделяется на фоне других компаний сектора. Да, мы понимаем, что он, в том числе, сложился за счет реализации сделки по газу в рамках процесса по урегулированию налогового долга. Но, тем не менее, мы наконец смогли эту историю с налоговым долгом раскрутить и закрыть. Я считаю это большим достижением компании и ее менеджмента", - подчеркнул CEO.

По его словам, закрытие вопроса с налоговым долгом открывает для компании возможности для развития за счет привлечения дополнительных инвестиций.

"Для "Укрнафты" это очень полезная и эффективная сделка, которая открывает большие горизонты на будущее. Возможность привлечения дополнительных инвестиций, возможность обращаться к банкам. Это проблема, которую мы наконец-то разрешили", - резюмировал Гез.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали временно исполняющим эти обязанности Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта. Позднее, с 31 июля 2020 года с ним был заключен контракт сроком на один год.

"Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4 млрд 269,26 млн грн против 4 млрд 57,859 млн грн чистого убытка в 2019-м. Чистый доход увеличился на 26% – до 35 млрд 534,818 млн грн, валовая прибыль – на 42,3%, до 17 млрд 440,619 млн грн.

"Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,501 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн куб. м), до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.