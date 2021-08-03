Спрос на аренду жилья в Украине вырос на 25% по сравнению с 2020г – АСНУ

Спрос на аренду жилья в Украине в текущем году вырос на 20-25% по сравнению с прошлым годом, хотя он до сих пор не достигает пиковых показателей 2019 года, сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита агентству "Интерфакс-Украина".

"В течение 2021 года происходит медленное подтягивание стоимости найма к показателям конца 2019 года. Но это происходит без каких-либо ощутимых ценовых скачков", - сказал он.

По данным АСНУ, с начала года зафиксировано повышение арендных ставок, в зависимости от качественных характеристик квартиры средние показатели роста цен варьируются от 10% до 15%.

"Самый значительный рост ставок отмечен для "социальных" малогабаритных квартир в зданиях старой застройки, расположенных вблизи станций метро или транспортных узлов", - отмечает Пита. По его данным, максимальное увеличение цен зафиксировано в крупнейших городах Украины - Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве (почти 15%).

"В других областных центрах рост цен менее ощутим - от 5% до 10%", - сказал эксперт.

Он отметил, что формирование цен в соответствии со спросом произошло в апреле-мае и к середине августа они будут оставаться неизменными.

До конца года, по мнению специалиста, при сохранении нынешней социально-экономической ситуации в этом сегменте недвижимости вряд ли возможны какие-то неожиданные события, способные повлиять на ценообразование. По прогнозам АСНУ, к концу 2021 года стоимость аренды может вырасти в среднем еще на 10-15% и вернется к показателям 2019 года.

"Рост арендной платы может максимально достичь еще дополнительных 15%. Итак, по итогам года стоимость аренды квартир увеличится на 25-30% и будет соответствовать "доковидним" ценам ", - отметил он.

Юрий Пита напомнил, что в 2020 году во время первого весеннего локдауна стоимость аренды жилья существенно снизилась. В некоторых регионах страны, как, например, в Николаеве, Херсоне, Запорожье, она упала на 50-70%. В других регионах снижение цены зафиксировано в среднем на уровне 35-40%. В то же время, по данным эксперта, на более востребованное жилье - 1,2-комнатные квартиры советской застройки площадью 35-50 кв. м - снижение арендной платы в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове не превысило 25-30%.

При этом Пита отметил, что весной 2020 года на рынке аренды наблюдалось так называемое "скрытое снижение цен", что оказалось в различных уступках владельцев квартир. Например, распространенной стала отсрочка платы (на 1-2 месяца), или же владельцы квартир полностью или частично отменяли арендную плату за один месяц.

"По подсчетам АСНУ, примерно в 80% случаев владельцы квартир в крупнейших городах Украины шли на всевозможные уступки, потому что на фоне бегства арендаторов им было просто необходимо сохранить своих клиентов", - сказал Пита.

По его данным, уже со второй половины 2020 стоимость аренды медленно начала расти, так как люди начали возвращаться к привычной жизни. "На фоне восстановления спроса до конца 2020 года рынок вернул себе до 15% "доковидной" цены аренды жилья. Таким образом, в декабре 2020 года стоимость аренды была лишь на 20-25% ниже, чем в конце 2019 года", - сказал эксперт.

Он также обратил внимание на возможные последствия нового локдауна для сегмента аренды жилой недвижимости: жесткие пандемические ограничения сразу скажутся как на уровне спроса, так и на стоимости аренды. Пита считает, что при снижении спроса в пределах 20% ценовые колебания будут почти незаметными. Однако если предложение будет на 40-50% выше спроса, стоит ожидать снижения арендных ставок на 20-25%.

Эксперт подчеркнул, что сегмент аренды жилья - наиболее чувствительный к быстрым общественным и экономическим изменениям, в нем почти никогда не наблюдается инерционные процессы, как, например, в сегменте купли-продажи квартир, когда на уровне падения спроса длительное время цены могут остаться без изменений. "В случае локдауна сегмент аренды отреагирует незамедлительно, вслед за снижением спроса, стоимость найма также снизится. Однако после отмены ограничений рыночная конъюнктура способна восстановиться в течение двух-трех месяцев", - подытожил Юрий Пита.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины - ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.