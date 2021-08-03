Экономика

10:28 03.08.2021

Украина получит от МВФ более $2,7 млрд накануне 30-й годовщины Независимости – Офис президента

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Украина получит от МВФ более $2,7 млрд накануне 30-й годовщины Независимости – Офис президента

Международный валютный фонд предоставит Украине более $2,7 млрд "безвозмездно и без дополнительных условий", сообщается на сайте Офиса президента Украины во вторник.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение принял Совет управляющих МВФ по предложению директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавируса. Всего между странами будут распределены специальные права заимствования (СПЗ) на сумму $650 млрд.

В официальном сообщении МВФ отмечается, что это – самое большое распределение СПЗ в истории фонда. "Распределение СПЗ послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Особенно это поможет нашим самым уязвимым государствам-членам, которым труднее справиться с последствиями кризиса, вызванного Covid-19", - заявила Георгиева.

Как ожидается, Украина получит транш 23 августа.

Согласно сообщению на сайте главы Украинского государства, соответствующее решение было принято после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с Георгиевой на прошлой неделе.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалину Георгиеву за это решение", - сказал президент Украины.

Также он отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому она продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by. "Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. На этом я отметил во время нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что директор-распорядитель МВФ Георгиева после разговора с Зеленским 29 июля анонсировала в Твитерре визит миссии Фонда в Украину в сентябре.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, четвертого – $560 млн и заключительного пятого – $980 млн.

Однако этот план был нарушен. Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины. Это позицию позже представители Фонда неоднократно подтверждали.

Теги: #транш #украина #мвф
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