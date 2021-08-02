Украинские банки в I полугодии нарастили прибыль на 26% - НБУ

Платежеспособные банки Украины в январе-июле 2021 года получили 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2020 года (23,8 млрд грн), свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.

Согласно им, финансовый результат банков во втором квартале выросла в 2,5 раза - до 19,1 млрд грн.

Согласно им, доходы банков за полугодие сократились на 3,5% против показателя за аналогичный период прошлого года – до 124,13 млрд грн. В то же время, комиссионный доход увеличился на 33,9% – до 41,724 млрд грн.

Вместе с тем расходы банковской системы за январь-июнь 2021 года сократились 10,3% по сравнению с этим показателем 2020 года – до 94,057 млрд грн, в том числе комиссионные расходы – на 25,9%, до 15,4 млрд грн, а отчисления в резервы – на 69,4%, до 5,447 млрд грн.

Указывается, что по состоянию на 1 июля 2021 года из 73 платежеспособных финансовых учреждений 63 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 30,3 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на общую сумму 200 млн грн.

Как сообщалось, украинские банки в 2020 году сократили чистую прибыль на 29% – до 41,3 млрд грн, однако в четвертом квартале спад составил 63% из-за повышенных отчислений в резервы.