Шмыгаль поручил Минэкономики и ФГИ в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 гг.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики совместно с Фондом государственного имущества (ФГИ) в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы.

"Дал задание Минэкономики совместно с Фондом госимущества в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в понедельник.

Премьер отметил, что в 2021 году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет в 12 млрд грн, что в сумме больше, чем за последние пять лет.