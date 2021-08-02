Экономика

14:13 02.08.2021

Более 4 тыс. учебных заведений в Украине не имеют централизованного водоснабжения – Госпродпотребслужба

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Более 4 тыс. учебных заведений в Украине не имеют централизованного водоснабжения – Госпродпотребслужба

Не имеют централизованных сетей водоснабжения, то есть используют воду из колодцев, 4018 учебных заведений по всей Украине, при этом на привозной воде работают 604 пищеблока учебных заведений, сообщила руководитель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Владислава Магалецкая.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года Госпродпотребслужбой также провела 5,686 тыс. комиссионных проверок объектов водоснабжения, при этом на каждом втором (52,9%) объекте установлены нарушения.

"Наши стандарты качества не дотягивают до европейских. Определенные показатели в Украине совсем не в счет, некоторые нормативы в Европе значительно жестче. Нам нужно менять законодательство и подтягивать нормы к европейским. Надеюсь, что до конца года будем иметь важные решения, которые позволят усилить контроль над качеством воды и изменить ситуацию в стране с водоснабжением", - отметила Магалецкая.

Проверки также установили, что в нескольких областях в централизованном водоснабжении нарушения носят тотальный характер. В частности, нарушения требований соблюдения санитарного законодательства зафиксировано в Запорожской области на 98% проверенных объектах, в Днепропетровской - на 90%, в Сумской - на 88%, в Николаевской - на 93%, в Ривненской - на 89%, в Киевской - на 100%.

Наибольшие отклонения проб питьевой воды по микробиологическим показателям установлены в Николаевской и Ивано-Франковской областях. Значительные отклонения по санитарно-химическим показателям установлены в Запорожской, Николаевской и Ривненской областях.

Теги: #учебные_заведения #водоснабжение
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