Экономика

12:29 02.08.2021

Украина вошла в август с запасами газа в ПХГ свыше 17,1 млрд куб. м

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Украина вошла в август с запасами газа в ПХГ свыше 17,1 млрд куб. м

Украина вошла в август с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) свыше 17,1 млрд куб. м, пополнив их в июле на 0,94 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

При этом такой объем запасов Кабинет министров Украины поручил обеспечить на середину октября 2021 года.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 1 августа 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 12,4% (на 1,896 млрд куб. м) – до 17,187 млрд куб. м.

Среднесуточный уровень закачки газа в ПХГ в мае составил 11,3 млн куб. м, в июне – 19,1 млн куб, м, в июле – 30,2 млн куб. м. Закачка 1 августа составила 34,4 млн куб. м.

По данным пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины", на начало августа 3,9 млрд куб. м из 17,1 млрд куб. м хранится в режиме "таможенный склад" иностранными трейдерами и частными компаниями-резидентами.

"Мы рассчитываем, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах, в Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища. По нашим внутренним планам, объемы должны быть еще больше", - отметил глава НАК Юрий Витренко.

Ранее, в начале июля, глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что Украина войдет в отопительный сезон 2021/2022 годов с запасами природного газа в своих ПХГ в объеме около 19-20 млрд куб. м.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го.

Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,291 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 – 15,784 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 – 8,745 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2017/2018 – 7,435 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2016/2017 – 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2015/2016 – 8,438 млрд куб. м (6 апреля).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Теги: #газ #пхг
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