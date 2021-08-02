Минэкономики аннулировало лицензию недобросовестного посредника по трудоустройству за границей "Воркхаб"

Министерство экономики приказом аннулировало лицензию компании-посреднику по трудоустройству заграницей "Воркхаб", всего с начала года аннулировано 16 таких лицензий.

Как сообщило министерство на сайте в понедельник, решения об аннулировании соответствующих лицензий были приняты после проведения внеплановых проверок.

"Так, в министерство поступили многочисленные жалобы о незаконных действиях компании по посредничеству в трудоустройстве за границей - ООО "Воркхаб", которой были обмануты и понесли финансовые и моральные убытки около 200 граждан Украины. Минэкономики по согласованию Государственной регуляторной службой Украины приняло решение о немедленном проведении внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением ООО "Воркхаб" отдельных пунктов Лицензионных условий", – пояснило министерство.

В результате проверки стало известно, что ООО "Воркхаб" заключило договор с иностранным работодателем, но об этом не сообщило органу лицензирования.

"Также компания взимала плату за предоставление услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом до подписания акта оказанных услуг, что, в свою очередь, является нарушением пунктов 9, 11, 12 и 13 Лицензионных условий", – добавили в министерстве.

Согласно сообщению, с начала года министерство провело девять плановых и две внеплановых проверки компаний, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве заграницей.

"В частности, были аннулированы лицензии еще двух недобросовестных посредников по трудоустройству за рубежом - ООО "Работа в Европе" и ООО "Инсайт Ворк", – указало министерство.

Что касается заявлений на получение лицензий по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, то с начала 2021 года министерство рассмотрело 161 такую заявку. Из них Минэкономики приняло решений о выдаче таких лицензий по 86 заявкам. Помимо этого, Минэкономики приняло решение по остановке десяти лицензий и возобновлению пяти.