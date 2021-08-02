Экономика

11:16 02.08.2021

"Укрзализныця" в июле увеличила среднесуточную погрузку грузов на 3,2% к 2020 г. и на 2,3% к 2019 г.

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"Укрзализныця" в июле увеличила среднесуточную погрузку грузов на 3,2% к 2020 г. и на 2,3% к 2019 г.

Среднесуточная погрузка грузов АО "Укрзализныця" (УЗ) в июле составила более 731 тыс. тонн, что на 2,3% больше показателя доэпидемического 2019 года и на 3,2% аналогичного периода 2020 года, сообщила пресс-служба УЗ в понедельник.

"Фиксируем лучшие показатели работы грузового направления за последние два года. Есть все технические резервы для дальнейшего наращивания показателей и обеспечения потребностей украинской экономики в перевозках", - цитирует пресс-служба и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика.

Кроме того, по его словам, железнодорожники продолжают улучшать показатели оборота грузового вагона. В июле этого года он составил 7,36 суток. Таким образом, он ускорился на 18% к аналогичному периоду 2019 года.

"Ожидаем дальнейший рост показателей грузовой работы, в том числе за счет увеличения объема перевозок зерновых грузов", - резюмировал Иван Юрик.

Как сообщалось, в последнюю неделю июля "Укрзализныця" фиксировала рекордные показатели суточной нагрузки грузов - более 800 тыс. тонн ежедневно.

Теги: #укрзализныця #грузы
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