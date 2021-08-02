С 1 августа заработали новые функции в Единой е-системе в сфере строительства

С 1 августа 2021 года вступили в силу изменения в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС), касающиеся работы проектных организаций, органов присваивания адресов и технических инвентаризаторов, сообщила народный депутат Елена Шуляк.

"Проектная документация по всем объектам строительства теперь обязательно вносится в ЕГЭССС. В том числе ведомости по расчетам класса последствий (ответственности) и ведомости таблиц технико-экономических показателей объектов строительства", – сообщила депутат в Facebook в понедельник.

Данные о проведенной технической инвентаризации теперь также подлежат внесению в систему.

Кроме того, с 1 августа изменение, присваивание, аннулирование адреса объекта строительства и недвижимости осуществляется через ЕГЭССС, отметила депутат.

Соответствующие учебные материалы для проектных организаций и технических инвентаризаторов размещены на сайте е-системы.