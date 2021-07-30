"Укрзализныця" рассчитывает на низкую цену э/э "Энергоатома" на разрешенных Кабмином спецсессиях

АО "Укрзализныця" намерена покупать электроэнергию на разрешенных правительством спецсессиях по продаже ресурса по долгосрочным двусторонним договорам прежде всего у НАЭК "Энергоатом" и рассчитывает на стабильную и более низкую, чем на рынке, цену, сообщил и.о. главы АО Иван Юрик.

"Почему это уникально? Потому что "Энергоатом" – один из самых крупных генераторов, а мы – один из самых крупных потребителей. Думаю, это та ситуация, когда он будет иметь стабильное прогнозированное потребление, а мы – стабильную прогнозированную цену на долгую перспективу. На рынке мы не будем иметь цену генерации. Теперь идея именно в этом, что будет дешевле. Наш интерес – иметь низкую цену", – сказал он журналистам во время открытия подъездных путей к ЦХОЯТ.

Вместе с тем, Юрик не стал уточнять, на каких условиях предполагается заключить договоры и на чем будет основано ценообразование на ресурс.

"Рано говорить о параметрах. Кабмин вчера дал нам нормативную рамку, и процесс ценообразования является предметом переговоров", – пояснил он.

Как сообщалось, Кабинет министров 28 июля разрешил государственным генерирующим компаниям продавать АО "Укрзализныця" электроэнергию по долгосрочным двусторонним договорам (ДД) на специальных сессиях электронных аукционов неделимыми 100 лотами со сроком поставки до 36 месяцев.

Соответствующие изменения в порядок проведения аукционов по ДД, закрепленный постановлением №499 от 5 июня 2019 года, приняты с однодневной доработкой на заседании правительства 28 июля.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, его целью, в частности, является создание условий для обеспечения стабильности цен на э/э для отдельных категорий небытовых потребителей государственной формы собственности э/э, произведенной госгенерацией, путем заключения долгосрочных двусторонних договоров и усиление гарантий выполнения договорных обязательство покупателями э/э.

В то же время отмечается, что наблюдающаяся на рынке э/э нестабильность цен на протяжении мая-начала июля, а также случаи отказа покупателей от обязательств по договорам купли-продажи э/э приводят к убыткам госгенерции.

Вместе с тем, как говорится в записке, общий годовой объем потребления э/э для нужд "Укрзализныци" составляет 6 млрд кВт-ч электроэнергии, из которых 1 млрд кВт-ч э/э используется для пассажирских перевозок.

Таким образом в случае создания предпосылок для продажи э/э госгенерацией лицензиату по перевозке пассажиров и грузов по железной дороге, будет обеспечена как стабильная поставка э/э по прогнозированной цене на длительный период, так и уменьшены риски нарушений договорных условий, отмечается в документе.

В частности, предусматривается, что в обязательства покупателя входит оплата в указанные сроки всех объемов ресурса по договору, независимо от фактического потребления (take or pay), на условиях предоплаты, а также предоставление гарантийного взноса.

В то же время излишки э/э могут быть проданы структурами "Укразлизныци" другим участниками рынка в размере до 20% объема, приобретенного на спецсессиях.