Экономика

19:08 30.07.2021

Внедрение капельного орошения в Украине активизируется в 2022 году

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Внедрение капельного орошения в Украине активизируется в 2022 году

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) анонсировал ускорение темпов развития капельного орошения в украинском сельском хозяйстве с 2022 года, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, на вопрос об обеспечении водой сельского хозяйства был вынесен отдельным вопросом на заседании СНБО. Он уточнил, что речь идет об использовании систем орошения для обеспечения продовольственной безопасности Украины с учетом тенденций изменения климата и украинского сельского хозяйств.

"Со следующего года максимально будет внедряться нашими фермерами, нашими "частниками" то, что касается капельного орошения, скажем так, орошения в искусственных условиях", - заявил он.

Теги: #снбо #орошение
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