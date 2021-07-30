Экономика

18:36 30.07.2021

СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в облэнерго – Данилов

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СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в облэнерго – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в случае угрозы национальной безопасности рассматривает возможность введения временных администраций в предприятия-операторы систем распределения (ОСР, бывшие облэнерго – ИФ), сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы видим признаки монополизации на этом рынке. Ахметов, Новинский, браться Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин владеют распределительными сетями, которые находятся непосредственно в их собственности. Мы не будем говорить, каким образом они эту собственность получили. Мы говорим о том, что в случае угрозы национальной безопасности мы рассматриваем вопрос введения временных администраций", – сказал он на брифинге по результатам выездного заседания СНБО в Краматорске в пятницу.

"Более того, мы никому не позволим манипулировать тарифами. Президент ставит задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость для населения", – добавил он.

Теги: #снбо #администрации #энергетика #данилов
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